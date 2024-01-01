Поховання в День народження: у Луцьку прощалися із Героєм Вадимом Прокопчуком

Вадимом Прокопчуком.



У цей день Вадим мав би відзначити 23-річчя, але, на жаль, його життя обірвала війна, передає



Хлопець був музикантом, грав на тромбоні. Сповідував протестантство (був членом спільноти Євангельських християн баптистів). До 24 лютого Вадим навчався у Києві в музичній академії. Після повномаштабного вторгнення служив у 3 штурмовій бригаді.



Він отримав відзнаку – «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України. У вересні 2022 року Вадим одружився.



«Ми одружилися у вересні, рік тому, коли я ще був у ТРО. Ми дуже довго зустрічалися, ще з 15 років. Я зрозумів після того, що побачив, що можна померти і не одружитися і це якось тупо. Після побаченого я просто по-іншому почав ставитись до життя. Як часто люди думають про смерть? Рідко. А як часто вони думають, що смерть настане не в похилому віці? Майже ніколи.



А як часто люди дають собі відповідь, що твоє життя може закінчитись тут і зараз, і без війни? Теж майже ніколи. Люди помирають щодня і без війни, а живуть так, ніби будуть жити вічно. Тому треба розуміти, що це все дуже швидко може закінчитись. І треба цінувати той час, який ти маєш», - казав Вадим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 17 лютого, в Луцьку прощалися із 22-річним захисникомУ цей день Вадим мав би відзначити 23-річчя, але, на жаль, його життя обірвала війна, передає ВСН Хлопець був музикантом, грав на тромбоні. Сповідував протестантство (був членом спільноти Євангельських християн баптистів). До 24 лютого Вадим навчався у Києві в музичній академії. Після повномаштабного вторгнення служив у 3 штурмовій бригаді.Він отримав відзнаку – «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України. У вересні 2022 року Вадим одружився.«Ми одружилися у вересні, рік тому, коли я ще був у ТРО. Ми дуже довго зустрічалися, ще з 15 років. Я зрозумів після того, що побачив, що можна померти і не одружитися і це якось тупо. Після побаченого я просто по-іншому почав ставитись до життя. Як часто люди думають про смерть? Рідко. А як часто вони думають, що смерть настане не в похилому віці? Майже ніколи.А як часто люди дають собі відповідь, що твоє життя може закінчитись тут і зараз, і без війни? Теж майже ніколи. Люди помирають щодня і без війни, а живуть так, ніби будуть жити вічно. Тому треба розуміти, що це все дуже швидко може закінчитись. І треба цінувати той час, який ти маєш», - казав Вадим.

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