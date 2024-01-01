Поховання в День народження: у Луцьку прощалися із Героєм Вадимом Прокопчуком
Сьогодні, 12:01
У суботу, 17 лютого, в Луцьку прощалися із 22-річним захисником Вадимом Прокопчуком.
У цей день Вадим мав би відзначити 23-річчя, але, на жаль, його життя обірвала війна, передає ВСН.
Хлопець був музикантом, грав на тромбоні. Сповідував протестантство (був членом спільноти Євангельських християн баптистів). До 24 лютого Вадим навчався у Києві в музичній академії. Після повномаштабного вторгнення служив у 3 штурмовій бригаді.
Він отримав відзнаку – «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України. У вересні 2022 року Вадим одружився.
«Ми одружилися у вересні, рік тому, коли я ще був у ТРО. Ми дуже довго зустрічалися, ще з 15 років. Я зрозумів після того, що побачив, що можна померти і не одружитися і це якось тупо. Після побаченого я просто по-іншому почав ставитись до життя. Як часто люди думають про смерть? Рідко. А як часто вони думають, що смерть настане не в похилому віці? Майже ніколи.
А як часто люди дають собі відповідь, що твоє життя може закінчитись тут і зараз, і без війни? Теж майже ніколи. Люди помирають щодня і без війни, а живуть так, ніби будуть жити вічно. Тому треба розуміти, що це все дуже швидко може закінчитись. І треба цінувати той час, який ти маєш», - казав Вадим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У цей день Вадим мав би відзначити 23-річчя, але, на жаль, його життя обірвала війна, передає ВСН.
Хлопець був музикантом, грав на тромбоні. Сповідував протестантство (був членом спільноти Євангельських християн баптистів). До 24 лютого Вадим навчався у Києві в музичній академії. Після повномаштабного вторгнення служив у 3 штурмовій бригаді.
Він отримав відзнаку – «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України. У вересні 2022 року Вадим одружився.
«Ми одружилися у вересні, рік тому, коли я ще був у ТРО. Ми дуже довго зустрічалися, ще з 15 років. Я зрозумів після того, що побачив, що можна померти і не одружитися і це якось тупо. Після побаченого я просто по-іншому почав ставитись до життя. Як часто люди думають про смерть? Рідко. А як часто вони думають, що смерть настане не в похилому віці? Майже ніколи.
А як часто люди дають собі відповідь, що твоє життя може закінчитись тут і зараз, і без війни? Теж майже ніколи. Люди помирають щодня і без війни, а живуть так, ніби будуть жити вічно. Тому треба розуміти, що це все дуже швидко може закінчитись. І треба цінувати той час, який ти маєш», - казав Вадим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Тарнавський пояснив, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки
Сьогодні, 13:17
Поховання в День народження: у Луцьку прощалися із Героєм Вадимом Прокопчуком
Сьогодні, 12:01
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:16
У місті на Волині водій збив людину та втік
Сьогодні, 10:12
Сирський оголосив про виведення українських військ з Авдіївки
Сьогодні, 09:31