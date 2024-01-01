Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомили в НБУ.



Курс долара

1 долар США – 37,94 грн



Курс євро

1 євро – 40,77 грн



Курс злотого

1 польський злотий – 9,38 грн

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу,17 лютого, та неділю, 18 лютого. Гривня зміцнилася на вихідні.Про це повідомили в НБУ.1 долар США – 37,94 грн1 євро – 40,77 грн1 польський злотий – 9,38 грн

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