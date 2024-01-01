Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу,17 лютого, та неділю, 18 лютого. Гривня зміцнилася на вихідні.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара
1 долар США – 37,94 грн

Курс євро
1 євро – 40,77 грн

Курс злотого
1 польський злотий – 9,38 грн

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Теги: Курс валют, Луцьк
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