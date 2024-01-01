Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:16
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу,17 лютого, та неділю, 18 лютого. Гривня зміцнилася на вихідні.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США – 37,94 грн
Курс євро
1 євро – 40,77 грн
Курс злотого
1 польський злотий – 9,38 грн
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Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США – 37,94 грн
Курс євро
1 євро – 40,77 грн
Курс злотого
1 польський злотий – 9,38 грн
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