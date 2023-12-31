У місті на Волині водій збив людину та втік

У місті на Волині водій збив людину та втік
На Волині невідомий водій збив чоловіка та залишив місце аварії, не надавши допомогу.

ДТП сталась ввечері 16 лютого, повідомляє Район.Рожище.

Аварія трапилась у районі перехрестя вулиць Шилокадзе і Чайковського. Чоловік повертався з магазину, коли його збило авто.

За словами очевидців, водій не зупинився і не надав допомогу, а втік з місця автопригоди. Згодом там працювали полісмени та медики.

Постраждалого швидкою доправили до лікарні.

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Теги: швидка, чоловік, ДТП
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