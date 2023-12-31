У місті на Волині водій збив людину та втік





ДТП сталась ввечері 16 лютого, повідомляє



Аварія трапилась у районі перехрестя вулиць Шилокадзе і Чайковського. Чоловік повертався з магазину, коли його збило авто.



За словами очевидців, водій не зупинився і не надав допомогу, а втік з місця автопригоди. Згодом там працювали полісмени та медики.



Постраждалого швидкою доправили до лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині невідомий водій збив чоловіка та залишив місце аварії, не надавши допомогу.ДТП сталась ввечері 16 лютого, повідомляє Район.Рожище. Аварія трапилась у районі перехрестя вулиць Шилокадзе і Чайковського. Чоловік повертався з магазину, коли його збило авто.За словами очевидців, водій не зупинився і не надав допомогу, а втік з місця автопригоди. Згодом там працювали полісмени та медики.Постраждалого швидкою доправили до лікарні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію