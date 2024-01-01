На фронті відбулось 90 бойових зіткнень - Генштаб

Протягом доби 16 лютого та у ніч на 17 лютого на передовій в Україні відбулось 90 бойових зіткнень, російська армія обстріляла 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.Про це повідомляється у ранковому зверненні Генерального штабу Збройних сил України."Загалом ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українськими захисниками відбито 3 атаки РФ біля Синьківки Харківської області.На Лиманському напрямку українські воїни відбили 17 атак росіян в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 13 атак армії РФ поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 38 атак РФ в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут армія РФ, за підтримки авіації, 12 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ.На Новопавлівському напрямку наступальних (штурмових) дій РФ не відмічено.На Запорізькому напрямку росіяни 3 рази безуспішно намагалися атакувати позиції українських військ південно-східніше Малої Токмачки.В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, російське військо не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 4 безуспішні штурми.Водночас, українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують РФ вздовж всієї лінії фронту.