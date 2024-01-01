«Звикаю до тиші»: історія військовослужбовця-лісівника з Волині, якого демобілізували після боїв під Бахмутом

Віталій Савчук в перший день повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Після отриманої контузії під Бахмутом бійця демобілізували. Нині він звикає до цивільного життя.

У складі 14-ї бригади боєць тримав оборону Київської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей, розповіли на сторінці Поліського лісового офісі.



Про це



"Внаслідок контузії почав погіршуватися стан здоров’я й був відправлений на Волинь. Після військово-лікарської комісії комісували. Тривалий час проходив реабілітацію й нині кожних три місяці змушений звертатися до лікарів", — каже боєць.

За плечима у Віталія Савчука був досвід строкової служби. Служив в армії, у підрозділі військово-морських сил, що базувався в Одесі. А до цього працював трактористом і майстром лісу у Маневицькому лісовому господарстві. Каже, що після повернення з фронту найважче адаптуватися до цивільного життя.



"Звикаю до тиші, можливості прокидатися вранці вдома, йти на роботу, де не стріляють.Найважче звикнути до того, що у нас зараз дві паралельні реальності. І жити та працювати в обох із них - однаково важливо для збереження незалежності нашої країни", — каже Віталій.



Вдома на 28-річного військовослужбовця чекала дружина Софія та двоє дітей – другокласниця Вероніка та півторарічний син Радіон. Нині чоловік повернувся на роботу і працює в автотранспортному цеху Маневицького лісгоспу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! в перший день повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Після отриманої контузії під Бахмутом бійця демобілізували. Нині він звикає до цивільного життя.У складі 14-ї бригади боєць тримав оборону Київської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей, розповіли на сторінці Поліського лісового офісі.Про це пише Суспільне."Внаслідок контузії почав погіршуватися стан здоров’я й був відправлений на Волинь. Після військово-лікарської комісії комісували. Тривалий час проходив реабілітацію й нині кожних три місяці змушений звертатися до лікарів", — каже боєць.За плечима у Віталія Савчука був досвід строкової служби. Служив в армії, у підрозділі військово-морських сил, що базувався в Одесі. А до цього працював трактористом і майстром лісу у Маневицькому лісовому господарстві. Каже, що після повернення з фронту найважче адаптуватися до цивільного життя."Звикаю до тиші, можливості прокидатися вранці вдома, йти на роботу, де не стріляють.Найважче звикнути до того, що у нас зараз дві паралельні реальності. І жити та працювати в обох із них - однаково важливо для збереження незалежності нашої країни", — каже Віталій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію