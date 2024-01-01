«Звикаю до тиші»: історія військовослужбовця-лісівника з Волині, якого демобілізували після боїв під Бахмутом
Сьогодні, 08:20
Віталій Савчук в перший день повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Після отриманої контузії під Бахмутом бійця демобілізували. Нині він звикає до цивільного життя.
У складі 14-ї бригади боєць тримав оборону Київської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей, розповіли на сторінці Поліського лісового офісі.
Про це пише Суспільне.
"Внаслідок контузії почав погіршуватися стан здоров’я й був відправлений на Волинь. Після військово-лікарської комісії комісували. Тривалий час проходив реабілітацію й нині кожних три місяці змушений звертатися до лікарів", — каже боєць.
За плечима у Віталія Савчука був досвід строкової служби. Служив в армії, у підрозділі військово-морських сил, що базувався в Одесі. А до цього працював трактористом і майстром лісу у Маневицькому лісовому господарстві. Каже, що після повернення з фронту найважче адаптуватися до цивільного життя.
"Звикаю до тиші, можливості прокидатися вранці вдома, йти на роботу, де не стріляють.Найважче звикнути до того, що у нас зараз дві паралельні реальності. І жити та працювати в обох із них - однаково важливо для збереження незалежності нашої країни", — каже Віталій.
Вдома на 28-річного військовослужбовця чекала дружина Софія та двоє дітей – другокласниця Вероніка та півторарічний син Радіон. Нині чоловік повернувся на роботу і працює в автотранспортному цеху Маневицького лісгоспу.
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У складі 14-ї бригади боєць тримав оборону Київської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей, розповіли на сторінці Поліського лісового офісі.
Про це пише Суспільне.
"Внаслідок контузії почав погіршуватися стан здоров’я й був відправлений на Волинь. Після військово-лікарської комісії комісували. Тривалий час проходив реабілітацію й нині кожних три місяці змушений звертатися до лікарів", — каже боєць.
За плечима у Віталія Савчука був досвід строкової служби. Служив в армії, у підрозділі військово-морських сил, що базувався в Одесі. А до цього працював трактористом і майстром лісу у Маневицькому лісовому господарстві. Каже, що після повернення з фронту найважче адаптуватися до цивільного життя.
"Звикаю до тиші, можливості прокидатися вранці вдома, йти на роботу, де не стріляють.Найважче звикнути до того, що у нас зараз дві паралельні реальності. І жити та працювати в обох із них - однаково важливо для збереження незалежності нашої країни", — каже Віталій.
Вдома на 28-річного військовослужбовця чекала дружина Софія та двоє дітей – другокласниця Вероніка та півторарічний син Радіон. Нині чоловік повернувся на роботу і працює в автотранспортному цеху Маневицького лісгоспу.
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