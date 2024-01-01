У Палаті представників США представили альтернативний законопроєкт з меншою допомогою Україні





Про це пише Politico, передає



Цей крок ініціював співголова Конгресового українського кокусу, республіканець Брайан Фітцпатрік. Крім нього, співавторами законопроєкту є представники Республіканської партії: Дон Бейкон, Майк Лоулер та Лорі Чавес-ДеРемер. Серед представників Демократичної партії: Джаред Голден, Ед Кейс, Марі Глюсенкамп Перес та Джим Коста.



Нова пропозиція Палати представників вилучає десятки мільярдів доларів гуманітарної та економічної допомоги для України і Сектора Гази, включені до законопроєкту Сенату, і зберігає військову частину сенатського пакета. Двопартійна пропозиція також містить положення, спрямовані на посилення безпеки на кордоні, аби переконати республіканців, які не схвалюють допомогу Україні без вирішення питання кордону.



Документ передбачає виділення 47,7 млрд доларів на підтримку України. Ця сума включає 13,8 млрд на Ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки, у межах якої Пентагон підпише контракти з американськими оборонними компаніями для надання Києву нового озброєння та обладнання. Ще 13,4 млрд доларів підуть Пентагону на заміну зброї, відправленої в Україну з американських військових запасів.



На відміну від цього проєкту, затверджений законопроєкт Сенату США передбачає ще кошти на економічну, фінансову, цивільну та ядерну безпеку України на суму 9,654 мільярда доларів.



Голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол вже розкритикував законопроєкт за те, що він не включає гуманітарну допомогу Сектору Гази та Україні. Він запропонував ідею фінансування неурядових організацій, а не Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт.



Сенат США 13 лютого схвалив законопроєкт фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 мільярдів доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вісім членів Палати представників США від обох партій сьогодні, 16 лютого, представили законопроєкт щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 66,3 млрд доларів, намагаючись подолати "глухий кут" у цьому питанні. Законодавча ініціатива є скороченою версією пакета допомоги на суму 95 млрд доларів, ухваленого Сенатом цього тижня.Про це пише Politico, передає Суспільне Цей крок ініціював співголова Конгресового українського кокусу, республіканець Брайан Фітцпатрік. Крім нього, співавторами законопроєкту є представники Республіканської партії:та. Серед представників Демократичної партії:таНова пропозиція Палати представників вилучає десятки мільярдів доларів гуманітарної та економічної допомоги для України і Сектора Гази, включені до законопроєкту Сенату, і зберігає військову частину сенатського пакета. Двопартійна пропозиція також містить положення, спрямовані на посилення безпеки на кордоні, аби переконати республіканців, які не схвалюють допомогу Україні без вирішення питання кордону.Документ передбачає виділення 47,7 млрд доларів на підтримку України. Ця сума включає 13,8 млрд на Ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки, у межах якої Пентагон підпише контракти з американськими оборонними компаніями для надання Києву нового озброєння та обладнання. Ще 13,4 млрд доларів підуть Пентагону на заміну зброї, відправленої в Україну з американських військових запасів.На відміну від цього проєкту, затверджений законопроєкт Сенату США передбачає ще кошти на економічну, фінансову, цивільну та ядерну безпеку України на суму 9,654 мільярда доларів.Голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол вже розкритикував законопроєкт за те, що він не включає гуманітарну допомогу Сектору Гази та Україні. Він запропонував ідею фінансування неурядових організацій, а не Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт.Сенат США 13 лютого схвалив законопроєкт фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 мільярдів доларів.

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