Як отримати грошову субсидію на купівлю дров або вугілля

На опалювальний сезон 2023/2024 понад 26 тисяч волинян отримали грошову субсидію для купівлі дров чи вугілля.На ці потреби з державного бюджету волинянам виділили понад 173,3 мільйона гривень, повідомили у Волинській ОВА.Така фінансова допомога виплачується раз в рік. Її будуть нараховувати до 30 квітня 2024 року.Як і з іншими видами субсидії, кажуть в ОВА, отримання субсидії на дрова чи вугілля залежить від доходів сім’ї, розмір виплат розраховується індивідуально: чим менші доходи, тим більшу частину витрат на побутове паливо буде сплачено.Субсидія на дрова оформляється так само як і житлова. Для її отримання необхідно:- звернутися в місцевий орган соціального захисту;- подати заяву на отримання субсидії на дрова;- надати декларацію про доходи за минулий рік.Як додали в обласній адміністрації, інколи в людей просять також додати довідку, яка підтверджує, що людина справді використовує пічне опалення та дрова для обігріву свого житла.