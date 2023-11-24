Як отримати грошову субсидію на купівлю дров або вугілля
Сьогодні, 03:12
На опалювальний сезон 2023/2024 понад 26 тисяч волинян отримали грошову субсидію для купівлі дров чи вугілля.
На ці потреби з державного бюджету волинянам виділили понад 173,3 мільйона гривень, повідомили у Волинській ОВА.
Така фінансова допомога виплачується раз в рік. Її будуть нараховувати до 30 квітня 2024 року.
Як і з іншими видами субсидії, кажуть в ОВА, отримання субсидії на дрова чи вугілля залежить від доходів сім’ї, розмір виплат розраховується індивідуально: чим менші доходи, тим більшу частину витрат на побутове паливо буде сплачено.
Субсидія на дрова оформляється так само як і житлова. Для її отримання необхідно:
- звернутися в місцевий орган соціального захисту;
- подати заяву на отримання субсидії на дрова;
- надати декларацію про доходи за минулий рік.
Як додали в обласній адміністрації, інколи в людей просять також додати довідку, яка підтверджує, що людина справді використовує пічне опалення та дрова для обігріву свого житла.
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На ці потреби з державного бюджету волинянам виділили понад 173,3 мільйона гривень, повідомили у Волинській ОВА.
Така фінансова допомога виплачується раз в рік. Її будуть нараховувати до 30 квітня 2024 року.
Як і з іншими видами субсидії, кажуть в ОВА, отримання субсидії на дрова чи вугілля залежить від доходів сім’ї, розмір виплат розраховується індивідуально: чим менші доходи, тим більшу частину витрат на побутове паливо буде сплачено.
Субсидія на дрова оформляється так само як і житлова. Для її отримання необхідно:
- звернутися в місцевий орган соціального захисту;
- подати заяву на отримання субсидії на дрова;
- надати декларацію про доходи за минулий рік.
Як додали в обласній адміністрації, інколи в людей просять також додати довідку, яка підтверджує, що людина справді використовує пічне опалення та дрова для обігріву свого житла.
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