Тарнавський пояснив, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки
Сьогодні, 13:17
Відповідно до отриманого розпорядження, українські військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, передає ТСН.
"У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення", - заявив він.
"Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", - резюмував військовий.
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Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, передає ТСН.
"У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення", - заявив він.
"Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", - резюмував військовий.
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