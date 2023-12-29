Тарнавський пояснив, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки

Тарнавський пояснив, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки
Відповідно до отриманого розпорядження, українські військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, передає ТСН.

"У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення", - заявив він.

"Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", - резюмував військовий.

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Теги: Авдіївка, вихід військ
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