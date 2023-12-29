Тарнавський пояснив, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки





Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, передає



"У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення", - заявив він.



"Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", - резюмував військовий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відповідно до отриманого розпорядження, українські військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», передає ТСН "У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення", - заявив він."Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", - резюмував військовий.

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