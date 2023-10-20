Відпустки у 2024 році: які зміни запровадили для роботодавців та працівників





Про це повідомив перший заступник начальника Західного міжрегіонального управління державної служби України з питань праці Роман Карпюк, повідомляє



Відпустка без збереження зарплатні

Згідно зі змінами, термін перебування у відпустці без збереження заробітної платні за сімейними обставинами збільшується. Якщо раніше така відпустка надавалася на період не більше 15 календарних днів щороку, то тепер її тривалість подовжили до 30 днів.



"Однак, відповідно до статті 26-ї Закону України Про відпустки на час загрози поширення епідемії, пандемії або у разі збройної агресії проти України чи надзвичайних ситуацій роботодавець, на прохання працівника, може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати терміном передбаченим угодою між сторонам", — розповів Роман Карпюк



Крім того, якщо працівник за згодою сторін увесь рік перебуватиме у відпустці без збереження заробітної плати під час воєнного стану, то йому не будуть нараховувати щорічну оплачувану відпустку.



Основна відпустка

Основна відпустка під час воєнного стану може бути обмежена роботодавцем до 24 календарних днів за поточний рік, повідомили в Держпраці. Якщо ж вона триватиме більше, то додаткові дні можуть надавати без збереження заробітної плати.



"Зміни ще надають право роботодавцям на період дії воєнного стану відмовити у наданні будь-яких відпусток, якщо працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури та на виробництві товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання. Проте це не стосуються відпусток у зв'язку з вагітністю, пологами та догляду за дитиною до трьох років", — сказав перший заступник начальника Західного міжрегіонального управління державної служби України.



Відпустка та компенсація для мобілізованих/демобілізованих

За словами Романа Карпюка, працівники, які влаштувались на роботу після звільнення з військової служби, мають право отримати відпустку до 60 календарних днів:



“Також передбачена можливість виплати компенсації за невикористані відпустки працівникам, які за власним бажанням та на підставі відповідної заяви мобілізувались до ЗСУ. Однак, така заява, повинна податись не пізніше останнього дня місяця, в якому, за бажанням, працівника він був вивільнений з роботи через мобілізацію".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні змінили порядок, підстави та алгоритми оформлення різних видів відпусток. Нововведення стосуються термінів перебування працівників у відпустці без збереження заробітної плати, тривалості щорічної відпустки, особливостей надання відпусток для військовослужбовців.Про це повідомив перший заступник начальника Західного міжрегіонального управління державної служби України з питань праці, повідомляє Суспільне.Рівне Згідно зі змінами, термін перебування у відпустці без збереження заробітної платні за сімейними обставинами збільшується. Якщо раніше така відпустка надавалася на період не більше 15 календарних днів щороку, то тепер її тривалість подовжили до 30 днів."Однак, відповідно до статті 26-ї Закону України Про відпустки на час загрози поширення епідемії, пандемії або у разі збройної агресії проти України чи надзвичайних ситуацій роботодавець, на прохання працівника, може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати терміном передбаченим угодою між сторонам", — розповів Роман КарпюкКрім того, якщо працівник за згодою сторін увесь рік перебуватиме у відпустці без збереження заробітної плати під час воєнного стану, то йому не будуть нараховувати щорічну оплачувану відпустку.Основна відпустка під час воєнного стану може бути обмежена роботодавцем до 24 календарних днів за поточний рік, повідомили в Держпраці. Якщо ж вона триватиме більше, то додаткові дні можуть надавати без збереження заробітної плати."Зміни ще надають право роботодавцям на період дії воєнного стану відмовити у наданні будь-яких відпусток, якщо працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури та на виробництві товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання. Проте це не стосуються відпусток у зв'язку з вагітністю, пологами та догляду за дитиною до трьох років", — сказав перший заступник начальника Західного міжрегіонального управління державної служби України.За словами Романа Карпюка, працівники, які влаштувались на роботу після звільнення з військової служби, мають право отримати відпустку до 60 календарних днів:“Також передбачена можливість виплати компенсації за невикористані відпустки працівникам, які за власним бажанням та на підставі відповідної заяви мобілізувались до ЗСУ. Однак, така заява, повинна податись не пізніше останнього дня місяця, в якому, за бажанням, працівника він був вивільнений з роботи через мобілізацію".

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