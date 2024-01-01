На війні загинув колишній начальник карного розшуку з Волині
Сьогодні, 10:30
Захищаючи Україну, загинув колишній начальник карного розшуку Любомльського райвідділу поліції Олександр Смолярчук.
Трагічну новину повідомив у фейсбуці товариш загиблого Героя Роман Дудін, повідомляють Волинські новини.
Олександр Смолярчук проживав у Любомлі. Від рядового строкової служби він дійшов до начальника карного розшуку Любомльського райвідділу поліції, мав спеціальне звання майор. Звільнившись з лав поліції присвятив себе родині.
«З початком повномасштабного вторгнення офіцерських посад для нього не знайшлось. Саша прийняв чоловіче рішення та добровільно пішов у ЗСУ на посаду сержанта, не розповідаючи байки про те, що це йому не личить.
Це був Патріот, професіонал офіцер, люблячий син, батько та чоловік. Саме з таких людей мала формуватись Нова Україна.
Батьки виховали Гідного сина, а його сини мають завжди памʼятати характер та вчинки Батька.
Неймовірний сум. Йдуть найкращі. Спочивай з миром, Брате», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя. Вічна пам'ять та шана!
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Трагічну новину повідомив у фейсбуці товариш загиблого Героя Роман Дудін, повідомляють Волинські новини.
Олександр Смолярчук проживав у Любомлі. Від рядового строкової служби він дійшов до начальника карного розшуку Любомльського райвідділу поліції, мав спеціальне звання майор. Звільнившись з лав поліції присвятив себе родині.
«З початком повномасштабного вторгнення офіцерських посад для нього не знайшлось. Саша прийняв чоловіче рішення та добровільно пішов у ЗСУ на посаду сержанта, не розповідаючи байки про те, що це йому не личить.
Це був Патріот, професіонал офіцер, люблячий син, батько та чоловік. Саме з таких людей мала формуватись Нова Україна.
Батьки виховали Гідного сина, а його сини мають завжди памʼятати характер та вчинки Батька.
Неймовірний сум. Йдуть найкращі. Спочивай з миром, Брате», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя. Вічна пам'ять та шана!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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