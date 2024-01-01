На війні загинув колишній начальник карного розшуку з Волині

Олександр Смолярчук.



Трагічну новину повідомив у фейсбуці товариш загиблого Героя Роман Дудін, повідомляють



Олександр Смолярчук проживав у Любомлі. Від рядового строкової служби він дійшов до начальника карного розшуку Любомльського райвідділу поліції, мав спеціальне звання майор. Звільнившись з лав поліції присвятив себе родині.



«З початком повномасштабного вторгнення офіцерських посад для нього не знайшлось. Саша прийняв чоловіче рішення та добровільно пішов у ЗСУ на посаду сержанта, не розповідаючи байки про те, що це йому не личить.



Це був Патріот, професіонал офіцер, люблячий син, батько та чоловік. Саме з таких людей мала формуватись Нова Україна.



Батьки виховали Гідного сина, а його сини мають завжди памʼятати характер та вчинки Батька.



Неймовірний сум. Йдуть найкращі. Спочивай з миром, Брате», – йдеться у повідомленні.





Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя. Вічна пам'ять та шана!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув колишній начальник карного розшуку Любомльського райвідділу поліціїТрагічну новину повідомив у фейсбуці товариш загиблого Героя, повідомляють Волинські новини Олександр Смолярчук проживав у Любомлі. Від рядового строкової служби він дійшов до начальника карного розшуку Любомльського райвідділу поліції, мав спеціальне звання майор. Звільнившись з лав поліції присвятив себе родині.«З початком повномасштабного вторгнення офіцерських посад для нього не знайшлось. Саша прийняв чоловіче рішення та добровільно пішов у ЗСУ на посаду сержанта, не розповідаючи байки про те, що це йому не личить.Це був Патріот, професіонал офіцер, люблячий син, батько та чоловік. Саме з таких людей мала формуватись Нова Україна.Батьки виховали Гідного сина, а його сини мають завжди памʼятати характер та вчинки Батька.Неймовірний сум. Йдуть найкращі. Спочивай з миром, Брате», – йдеться у повідомленні.висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя. Вічна пам'ять та шана!

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