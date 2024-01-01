На війні загинув колишній начальник карного розшуку з Волині

На війні загинув колишній начальник карного розшуку з Волині
Захищаючи Україну, загинув колишній начальник карного розшуку Любомльського райвідділу поліції Олександр Смолярчук.

Трагічну новину повідомив у фейсбуці товариш загиблого Героя Роман Дудін, повідомляють Волинські новини.

Олександр Смолярчук проживав у Любомлі. Від рядового строкової служби він дійшов до начальника карного розшуку Любомльського райвідділу поліції, мав спеціальне звання майор. Звільнившись з лав поліції присвятив себе родині.

«З початком повномасштабного вторгнення офіцерських посад для нього не знайшлось. Саша прийняв чоловіче рішення та добровільно пішов у ЗСУ на посаду сержанта, не розповідаючи байки про те, що це йому не личить.

Це був Патріот, професіонал офіцер, люблячий син, батько та чоловік. Саме з таких людей мала формуватись Нова Україна.

Батьки виховали Гідного сина, а його сини мають завжди памʼятати характер та вчинки Батька.

Неймовірний сум. Йдуть найкращі. Спочивай з миром, Брате», – йдеться у повідомленні.
На війні загинув колишній начальник карного розшуку з Волині


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя. Вічна пам'ять та шана!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пошуки 17-річної дівчини тривають: залучені водолази, лісівники та військові
Сьогодні, 10:37
На війні загинув колишній начальник карного розшуку з Волині
Сьогодні, 10:30
Відпустки у 2024 році: які зміни запровадили для роботодавців та працівників
Сьогодні, 10:05
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Сьогодні, 09:36
Ворог йде в наступ на ще одному напрямку фронту
Сьогодні, 09:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пошуки 17-річної дівчини тривають: залучені водолази, лісівники та військові
Сьогодні, 10:37
 0
На війні загинув колишній начальник карного розшуку з Волині
Сьогодні, 10:30
 0
Відпустки у 2024 році: які зміни запровадили для роботодавців та працівників
Сьогодні, 10:05
 0
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Сьогодні, 09:36
 0
Ворог йде в наступ на ще одному напрямку фронту
Сьогодні, 09:18
 0
Медіа
відео
1/8