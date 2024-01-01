«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка





Як з’ясувалось, йдеться про двох братиків – 2-річного Кирила та 8-місячного Сашка, пише



Патрульні поліцейські допомогли відвезти дітей у лікарню та настільки розчулились, що наступного дня правоохоронці завітали до хлопчиків з подарунками.



Ця історія також набула резонансу в соцмережах. Як з’ясувалося, все почалось з того, що спочатку хтось викликав поліцію до будинку цієї родини, тому що під час застілля батько дітей отримав перелом ноги.



Поліцейські побачили двох дітей, які мешкали в антисанітарних умовах та сповістили про це представницю сільської ради.



"Коли я приїхала до цього будинку, то виявила там двох дітей. 8-місячного хлопчика - з обмороженням. Було викликано швидку допомогу. Лікарі повідомили, що це – гіпотермія (порушення теплообміну внаслідок тривалого впливу низьких температур – Ред.), за три дні ця проблема була усунута", - розповіла ТСН начальниця служби у справах дітей Олицької селищної ради Волинської області Олександра Момот.



За її словами, лікарі госпіталізували діток в обласну дитячу лікарню.



"Спочатку мати погодилась їхати з дітьми в лікарню. Хлопчики були там три дні. Потім лікарка зателефонувала мені і порадилась про те, чи відпускати їх додому. Ми з цим не погодились, тому що умови в будинку просто жахливі. Я на собі відчула це. За півгодини перебування в цьому будинку у мене померзли ноги, хоча я була в зимових черевиках. Уявіть, як там бути дітям. Умови жахливі, дуже холодно", - каже Олександра Момот.



За її словами, після трьох днів перебування в лікарні дітей переселили в соціальний центр в Луцьку.



"За цей час батько дітей повинен був покращити умови в будинку – забезпечити родину дровами, щоб можно було опалювати, повинен був прибрати в будинку, тому що там була антисанітарія. Тато нічого цього не зробив", - каже Олександра Момот.



Та додає, що мати дітей безперервно телефонувала та запитувала про те, коли вона зможе з дітьми їхати додому.



"Відпустити дітей в ті умови ми не могли. Я їй сказала, що якщо їй чоловік важливіший, то вона може їхати, але без дітей. На це мати хлопчиків мені відповіла, що поїде. Я її попередила про те, що якщо вона поїде, то може вже не побачити дітей, на що вона теж відповіла: "Добре". А потім додала: "Ми собі ще народимо без проблем", - розповіла Олександра Момот.



За словами Олександри Момот, днями дуже багато людей, коли взнали про цю історію, висловили бажання допомогти цим дітям.



"Діти настільки спокійні, що працівники соціального центру сказали про те, що таких дітей ще не бачили, а батьки не цінують цих прекрасних хлопчиків. Поки що хлопчики поїдуть до притулку, а потім суд буде вирішувати їхню долю. Бажаючих опікатись ними або усиновити є багато", - резюмувала посадовиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині нещодавно на лінію "102" зателефонувала працівниця центру соціально-психологічної допомоги та повідомила, що молода жінка, яка мешкала в їхній установі, залишила там своїх двох дітей, сказавши, що вони їй більше не потрібні.Як з’ясувалось, йдеться про двох братиків – 2-річногота 8-місячного, пише ТСН Патрульні поліцейські допомогли відвезти дітей у лікарню та настільки розчулились, що наступного дня правоохоронці завітали до хлопчиків з подарунками.Ця історія також набула резонансу в соцмережах. Як з’ясувалося, все почалось з того, що спочатку хтось викликав поліцію до будинку цієї родини, тому що під час застілля батько дітей отримав перелом ноги.Поліцейські побачили двох дітей, які мешкали в антисанітарних умовах та сповістили про це представницю сільської ради.- розповіла ТСН начальниця служби у справах дітей Олицької селищної ради Волинської областіЗа її словами, лікарі госпіталізували діток в обласну дитячу лікарню.- каже Олександра Момот.За її словами, після трьох днів перебування в лікарні дітей переселили в соціальний центр в Луцьку.- каже Олександра Момот.Та додає, що мати дітей безперервно телефонувала та запитувала про те, коли вона зможе з дітьми їхати додому., - розповіла Олександра Момот.За словами Олександри Момот, днями дуже багато людей, коли взнали про цю історію, висловили бажання допомогти цим дітям.- резюмувала посадовиця.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію