Ворог йде в наступ на ще одному напрямку фронту

Ворог йде в наступ на ще одному напрямку фронту
Окупаційні війська почали наступ на Роботине на Запорізькому напрямку та, як стверджують супутникові фото, мають певне просування.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), пише ТСН.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 лютого, показують, що російські війська відбили позиції на південь від Роботина.

Американські аналітики, посилаючись на дані від російських мілблогерів, пишуть, що російські війська відновили наступ на Роботине і зараз активно штурмують село, а деякі мілблогери стверджують, що окупанти просунулися аж до західних околиць Роботине.

«ISW ще не спостерігала візуальних доказів російських досягнень у самому Роботині, а також російської підготовки до наступу чи активізації в цьому районі. Деякі російські мілблогери спростували заяви про активізацію наступу поблизу Роботиного та повідомили, що російські війська лише активізували авіацію та артилерію, а не наземні атаки», – йдеться у повідомленні.
Ворог йде в наступ на ще одному напрямку фронту

Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного) та Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного).

Повідомляється, що підрозділи російської 49-ї окремої повітряно-десантної бригади (новосформована бригада), готуються до штурму поблизу Кам’янського, приблизно за 35 км на північний захід від Роботиного.

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Теги: наступ, Запоріжжя
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