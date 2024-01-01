«На війні врятувала не одне життя»: парамедикиня сьомий рік служить у волинській бригаді

Ольга. Нещодавно її нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.



Історію парамедикині розповіли у бригаді, пише



В її родині всі військові, тож і сама жінка обрала шлях служби в ЗСУ. У волинську бригаду Ольга прийшла 2016 року, маючи вже 11-річний досвід роботи у пологовому відділенні та реанімації, де вона працювала медсестрою-анестезисткою.



"В цивільному житті мріяла об’їхати всю Україну. І моя мрія здійснилася, коли одягла форму. Я звернулася до правильного "турагента", — жартує Ольга.



Під час війни вона врятувала не одне життя, сама потрапляла під обстріли. У 14 ОМБр додали: був випадок, коли в будинок, де перебувала Ольга з побратимами, влучила ракета. Перші думки бійчині були про військових і надання їм медичної допомоги.



У бригаді зазначають, що Ольга з теплом розповідає про дружній колектив та свого командира. "Базовими необхідними речами рота забезпечена повністю. Це все допомагає виконувати свою справу — рятувати життя", — говорить парамедикиня.



Коли дозволяє ситуація на фронті, каже Ольга, то потрібно на щось перемикати увагу: це допомагає бути в ресурсному стані та якісно виконувати свою роботу. До війни військовослужбовиця любила риболовлю, а після повномасштабного вторгнення такої можливості не стало, тож у вільну хвилину медикиня любить малювати.



"Розмальовую картини по номерах. Це дуже заспокоює і дає можливість відволіктися. Наше життя змінилося: раніше бажали на свята щастя, здоров’я, а зараз найшвидшої перемоги", — говорить жінка.



Найбільшою мрією жінки, з її слів, є перемога України у війні з Росією, а ще — якісна реабілітація для військовослужбовців та їхніх сімей.



Бійчиня вважає, що й після перемоги буде нелегко і слід набратися терпіння і військовим, і цивільним, бо війна змінила людей на фронті. Попри це Ольга вірить, що разом українцям вдасться подолати всі перешкоди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого служить на посаді старшого бойового медика. Нещодавно її нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.Історію парамедикині розповіли у бригаді, пише Суспільне В її родині всі військові, тож і сама жінка обрала шлях служби в ЗСУ. У волинську бригаду Ольга прийшла 2016 року, маючи вже 11-річний досвід роботи у пологовому відділенні та реанімації, де вона працювала медсестрою-анестезисткою."В цивільному житті мріяла об’їхати всю Україну. І моя мрія здійснилася, коли одягла форму. Я звернулася до правильного "турагента", — жартує Ольга.Під час війни вона врятувала не одне життя, сама потрапляла під обстріли. У 14 ОМБр додали: був випадок, коли в будинок, де перебувала Ольга з побратимами, влучила ракета. Перші думки бійчині були про військових і надання їм медичної допомоги.У бригаді зазначають, що Ольга з теплом розповідає про дружній колектив та свого командира. "Базовими необхідними речами рота забезпечена повністю. Це все допомагає виконувати свою справу — рятувати життя", — говорить парамедикиня.Коли дозволяє ситуація на фронті, каже Ольга, то потрібно на щось перемикати увагу: це допомагає бути в ресурсному стані та якісно виконувати свою роботу. До війни військовослужбовиця любила риболовлю, а після повномасштабного вторгнення такої можливості не стало, тож у вільну хвилину медикиня любить малювати."Розмальовую картини по номерах. Це дуже заспокоює і дає можливість відволіктися. Наше життя змінилося: раніше бажали на свята щастя, здоров’я, а зараз найшвидшої перемоги", — говорить жінка.Найбільшою мрією жінки, з її слів, є перемога України у війні з Росією, а ще — якісна реабілітація для військовослужбовців та їхніх сімей.Бійчиня вважає, що й після перемоги буде нелегко і слід набратися терпіння і військовим, і цивільним, бо війна змінила людей на фронті. Попри це Ольга вірить, що разом українцям вдасться подолати всі перешкоди.

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