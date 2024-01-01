«На щиті» у свій 23-ій день народження повернувся Герой з Волині Вадим Прокопчук

«На щиті» у свій 23-ій день народження повернувся Герой з Волині Вадим Прокопчук
17 лютого, Ківерцівщина знову в жалобі – «На щиті» у свій двадцять третій день народження повернувся уродженець села Човниця Прокопчук Вадим Миколайович.

Про це повідомили у громаді.

Прощання з Героєм було велелюдним – спочатку в обласному центрі, на площі біля Свято-Троїцького собору. Потім скорботний кортеж зустрічали ківерчани, схиливши голови та вклякнувши на колінах.

Віддати шану воїну-захиснику зібралося й усе рідне село. Чин поховання відбувся в місцевому Домі молитви, оскільки покійний сповідував протестанство. Процес служіння тривав понад дві години: тут звучали спогади рідних, друзів, розповіді побратимів про звитягу палкого патріота, справжнього Героя, нагородженого «Золотим хрестом» - відзнакою Головнокомандувача ЗСУ.
«На щиті» у свій 23-ій день народження повернувся Герой з Волині Вадим Прокопчук

Вадим Прокопчук був бійцем славетної 3-ої штурмової бригади, у складі якої пройшов «вогонь і воду» в буквальному розумінні цього вислову. Адже до лав ЗСУ став з першого дня повномасштабного вторгнення росії, залишивши навчання в столичній музичній академії. Тож був учасником найзапекліших боїв з лютим ворогом. Місце його загибелі є свідченням цього – Авдіївка!

Поховали Прокопчука Вадима Миколайовича на Алеї слави, на цвинтарі міста Ківерці. Військові почесної варти тричі відсалютували Герою, шануючи його ратний подвиг.

Овдовіла молода дружина, безутішними залишилися батьки. Пам’ять про воїна-захисника житиме вічно! Герої не вмирають!
«На щиті» у свій 23-ій день народження повернувся Герой з Волині Вадим Прокопчук
«На щиті» у свій 23-ій день народження повернувся Герой з Волині Вадим Прокопчук
«На щиті» у свій 23-ій день народження повернувся Герой з Волині Вадим Прокопчук
«На щиті» у свій 23-ій день народження повернувся Герой з Волині Вадим Прокопчук
«На щиті» у свій 23-ій день народження повернувся Герой з Волині Вадим Прокопчук
«На щиті» у свій 23-ій день народження повернувся Герой з Волині Вадим Прокопчук

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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