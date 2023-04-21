У Молдові знайшли фрагменти «шахеда» біля кордону з Україною – вдруге за тиждень
Сьогодні, 04:06
У Молдові поблизу кордону з Україною знайшли нові фрагменти російського ударного безпілотника Shahed 136.
Про це повідомила Молдовська прикордонна поліція, пише Громадське.
Фрагменти безпілотника виявили в полі 17 лютого близько 16:40 орієнтовно за 2 км від молдовсько-українського кордону та приблизно за 5 км від села Етулія-Ноуа. Доступ до місця обмежили.
Нагадаємо, майже тиждень тому, 11 лютого, молдовські прикордонники знайшли уламки «шахеда» поблизу села Етулія. Серед уламків була бойова частина приблизно з 50 кг вибухової речовини.
Молдовська сторона припустила, що виявлені уламки належать безпілотнику, який українська протиповітряна оборона збила в ніч проти 10 лютого. Тієї ночі у двох румунських повітах оголошували повітряну тривогу. Крім того, у Румунії підіймали літаки F-16 для патрулювання повітряного простору.
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Про це повідомила Молдовська прикордонна поліція, пише Громадське.
Фрагменти безпілотника виявили в полі 17 лютого близько 16:40 орієнтовно за 2 км від молдовсько-українського кордону та приблизно за 5 км від села Етулія-Ноуа. Доступ до місця обмежили.
Нагадаємо, майже тиждень тому, 11 лютого, молдовські прикордонники знайшли уламки «шахеда» поблизу села Етулія. Серед уламків була бойова частина приблизно з 50 кг вибухової речовини.
Молдовська сторона припустила, що виявлені уламки належать безпілотнику, який українська протиповітряна оборона збила в ніч проти 10 лютого. Тієї ночі у двох румунських повітах оголошували повітряну тривогу. Крім того, у Румунії підіймали літаки F-16 для патрулювання повітряного простору.
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