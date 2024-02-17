Найбільший європейський виробник боєприпасів підписав угоду про відкриття заводу в Україні
Сьогодні, 02:07
Найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall планує відкрити новий завод в Україні.
Про це німецький концерн повідомив у соцмережі X, пише LB.ua.
“Rheinmetall найбільший європейський виробник боєприпасів, планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні”, – йдеться в повідомленні.
Документ про співпрацю підписали сьогодні, 17 лютого, в присутності міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Очікується, що новий боєприпасний завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік.
Спільне підприємство вироблятиме і метальні заряди.
Німецькому концерну Rheinmetall належатиме 51% акцій спільного підприємства, а українській стороні 49%.
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Про це німецький концерн повідомив у соцмережі X, пише LB.ua.
“Rheinmetall найбільший європейський виробник боєприпасів, планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні”, – йдеться в повідомленні.
Документ про співпрацю підписали сьогодні, 17 лютого, в присутності міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Очікується, що новий боєприпасний завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік.
Спільне підприємство вироблятиме і метальні заряди.
Німецькому концерну Rheinmetall належатиме 51% акцій спільного підприємства, а українській стороні 49%.
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