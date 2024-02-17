Найбільший європейський виробник боєприпасів підписав угоду про відкриття заводу в Україні





Про це німецький концерн повідомив у соцмережі X, пише



“Rheinmetall найбільший європейський виробник боєприпасів, планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні”, – йдеться в повідомленні.



Документ про співпрацю підписали сьогодні, 17 лютого, в присутності міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з безпеки.



Очікується, що новий боєприпасний завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік.



Спільне підприємство вироблятиме і метальні заряди.



Німецькому концерну Rheinmetall належатиме 51% акцій спільного підприємства, а українській стороні 49%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall планує відкрити новий завод в Україні.Про це німецький концерн повідомив у соцмережі X, пише LB.ua “Rheinmetall найбільший європейський виробник боєприпасів, планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні”, – йдеться в повідомленні.Документ про співпрацю підписали сьогодні, 17 лютого, в присутності міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з безпеки.Очікується, що новий боєприпасний завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік.Спільне підприємство вироблятиме і метальні заряди.Німецькому концерну Rheinmetall належатиме 51% акцій спільного підприємства, а українській стороні 49%.

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