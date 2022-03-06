Спомин про Героя: сьогодні минає рік з дня загибелі волинянина Романа Клеца

Спомин про Героя: сьогодні минає рік з дня загибелі волинянина Романа Клеца
Лише двадцять п'ять років відміряла доля Романові Клецу. І страшна війна забрала його життя. Овдовіла молода дружина, осиротіли маленькі донечка та синочок. Вони знатимуть татка лише зі світлин та розповідей матусі. Але вони гордитимуться, бо їх тато - Герой, пишуть на сайті Рожищенської міської ради.

Роман Клец народився у Єлізаветині, здобув професію столяра, але понад усе його захоплювали автомобілі, тому й виношував мрію мати власну автомайстерню.

Коли знайшов свою суджену Маргариту і одружився, проживали у селі Ольганівка.

Коли розпочалася повномасштабна війна, Роман вже мав маленьку донечку. Аби захистити її та усю родину і став боронити Україну у складі 79- ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України.

Серед побратимів солдат Роман Клец мав позивний Тризуб. Великий патріот, виважений та мужній воїн, навіть у найскладніші моменти Роман був упевнений - Україна обов'язково вистоїть. У цьому завжди запевняв кохану, у це свято вірив й сам. Бо ж він має підняти на ноги донечку та маленького синочка, якого забирав з пологового з дружиною пізньої осені 2022-го.

Та не судилося. 18 лютого 2023 року у бою з окупантами поблизу міста Мар'їнка на Донеччині Роман Клец загинув.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі відважний воїн посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня відповідно до Указу Президента №433/2023.

Зовсім нещодавно посмертну нагороду чоловіка отримала дружина Маргарита.

Роман Клец прагнув жити, любити під незалежним, мирним небом України, виховувати дітей. Та війна забрала його життя.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас.

Не забудемо! Не пробачимо! Назавжди у наших серцях!

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Теги: війна, втрати, Герой
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