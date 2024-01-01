Бійцям ДСНС довелося рятувати львів’янку, яка хотіла допомогти котику

На Львівщині жінка хотіла порятувати котика, а в результаті працівникам ДСНС довелосьПро це у телеграмі інформує ДСНС.У Червонограді власниця пухнастика спустилася на дах балкона другого поверху, щоб дістати свого улюбленця, але не змогла самостійно повернутись у помешкання.Героїчна спроба рятівниці обернулася курйозною ситуацією. Адже до місця події довелось викликати надзвичайників, які допомогли жінці потрапити у квартиру.«Порятували і пухнастика, якого знімали з місця «вилазки» за допомогою висувної драбини. Бережіть себе та своїх домашніх улюбленців!» - зазначили в ДСНС.