Бійцям ДСНС довелося рятувати львів’янку, яка хотіла допомогти котику

Бійцям ДСНС довелося рятувати львів’янку, яка хотіла допомогти котику
На Львівщині жінка хотіла порятувати котика, а в результаті працівникам ДСНС довелось рятувати ще і її.

Про це у телеграмі інформує ДСНС.

У Червонограді власниця пухнастика спустилася на дах балкона другого поверху, щоб дістати свого улюбленця, але не змогла самостійно повернутись у помешкання.

Героїчна спроба рятівниці обернулася курйозною ситуацією. Адже до місця події довелось викликати надзвичайників, які допомогли жінці потрапити у квартиру.

«Порятували і пухнастика, якого знімали з місця «вилазки» за допомогою висувної драбини. Бережіть себе та своїх домашніх улюбленців!» - зазначили в ДСНС.

Бійцям ДСНС довелося рятувати львів’янку, яка хотіла допомогти котику

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Теги: рятувальники, Україна
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