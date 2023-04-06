Луцькі рятувальники визволяли жінку з квартири

У Луцьку рятувальники визволяли з квартири жінку, яка довго не виходила на зв'язок.Про це розповіли в головному управлінні ДСНС у Волинській області.«Сьогодні до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Луцьк на вул. Ярослава Мудрого, колишня Станіславського, одинока жінка не виходить на звʼязок», – йдеться в повідомленні рятувальників.Працівники аварійно-рятувальної частини м. Луцьк за допомогою шанцевого інструменту відкрили двері, де знаходилась жінка та передали працівникам медичної служби.