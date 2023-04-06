Луцькі рятувальники визволяли жінку з квартири
Сьогодні, 05:14
У Луцьку рятувальники визволяли з квартири жінку, яка довго не виходила на зв'язок.
Про це розповіли в головному управлінні ДСНС у Волинській області.
«Сьогодні до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Луцьк на вул. Ярослава Мудрого, колишня Станіславського, одинока жінка не виходить на звʼязок», – йдеться в повідомленні рятувальників.
Працівники аварійно-рятувальної частини м. Луцьк за допомогою шанцевого інструменту відкрили двері, де знаходилась жінка та передали працівникам медичної служби.
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Про це розповіли в головному управлінні ДСНС у Волинській області.
«Сьогодні до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Луцьк на вул. Ярослава Мудрого, колишня Станіславського, одинока жінка не виходить на звʼязок», – йдеться в повідомленні рятувальників.
Працівники аварійно-рятувальної частини м. Луцьк за допомогою шанцевого інструменту відкрили двері, де знаходилась жінка та передали працівникам медичної служби.
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