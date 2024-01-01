«Коли влучаємо в ціль, бойовий дух піднімається», - волинський військовий

Військовослужбовець із Волиніще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пройшов курси стрільби з протитанкових комплексів. Свої знання одразу почав застосовувати на практиці.Історію бійця розповіли на Facebook-сторінці бригади 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.У цивільному житті чоловік працював на шахті. 2015-го року був мобілізований, а через рік уклав контракт з ЗСУ. До "князівської" бригади, зазначають у пресцентрі, волинянин потрапив через бажання спробувати себе в піхоті.Військовий пройшов курси стрільби з NLAW. Навчитися стріляти з Javelin повноцінно не вийшло: на курсі був лише один день, після чого довелося повертатися в бригаду. Як розповів сам Владислав, одного дня вистачило, щоб одразу підбити ціль — першу БМП знищив під Києвом з Javelin, другу вже в Бахмуті.Згадом боєць навчив стріляти з Javelin побратимів з інших підрозділів, після чого спільно знищували військові цілі російської армії іноземними установками."Коли піхота бачить, що ми влучаємо й техніка горить, то бойовий дух підіймається дуже сильно! Найгірше, звісно, втрачати побратимів. Було, що евакуйовували поранених: всіх забрали, а до одного ми ніяк не могли підійти. Два рази на нього виходили, і два рази нас ворог намагався оточити. Я його таки забрав, але не врятував. Не можу цього собі пробачити!" — каже військовий.Навчанню бійців Владислав приділяє велику увагу, адже й сам має досвід роботи інструктором в навчальному центрі. Чоловік зазначив: з побратимами має теплі. хороші відносини."Якщо ти маєш хист літати на дроні — літай! Якщо фізично розвинений і хочеш в штурмовики — будь ласка! Якщо складнощі зі здоров’ям, то в нас є тилові підрозділи: будеш допомагати ремонтувати машини, заготовлювати дрова, готувати їжу. Навчимо, допоможемо і в усьому підтримаємо", — сказав боєць 14 ОМБр.Зараз вдома на Владислава чекають дружина, три доньки та онучка, яку після народження чоловік ще не бачив. Додав: має мрію повернутися додому і ростити онучку.