Для студентів із порушенням зору в університеті у Луцьку розробили систему орієнтування





Як розповіла Наталія Благовірна, систему обладнали для зручності пересування студентів. Усі таблички виготовили за власні кошти.



"Це формування певного ставлення до інклюзивного середовища. Дуже часто люди з інвалідністю — замкнені вдома через те, що неадаптовані приміщення. Оскільки є острах того, що будуть створені фізичні бар’єри", — додала проректорка.



Хто і як розробив систему орієнтування



Розробив інформаційні вказівники для незрячих студентів завідувач кафедри дизайну Дмитро Авраменко разом з трьома студентками. На табличках вони зобразили стандартну інформацію — призначення тієї, чи іншої аудиторії.



"Ми їх (таблички) називали унікальними: кафедри, спецлабораторії. І були загальні — туалети, сервісні приміщення, графіки роботи. Це універсальний дизайн, що не тільки для людей з особливими потребами або слабозорих, незрячих", — сказав завідувач кафедри дизайну.



Досвід одного зі студентів



21-річний Олег Богун — студент другого курсу факультету психології. Хлопець родом із села Трубки Володимирського району. Каже: зір втратив у 3 роки. Загальну середню освіту здобув у Крупівському навчально-реабілітаційному центрі, де й вивчив шрифт Брайля.



Нині студент вивчає психологію, доводиться частенько пересуватися навчальним корпусом університету без сторонньої допомоги.



"Коли встановили ці таблички, то набагато легше можна самому пересуватися. Тому що після кількох разів запам’ятовується орієнтовне розташування аудиторій. А таблички допомагають зорієнтуватись де саме, щоб не потрапити, наприклад, в сусідню", — додав Олег Богун.



За словами проректорки університету Наталії Благовірної, інформаційні вказівники для незрячих планують розмістити також на факультеті психології.

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