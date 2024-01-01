Курс валют у Луцьку на 4 березня

Курс валют у Луцьку на 4 березня
4 березня готівковий курс долара становить 38.25, продають його за 38.60.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.70, а продають за 42.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.52, а продають за 9.74.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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