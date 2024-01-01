Курс валют у Луцьку на 4 березня
Сьогодні, 09:26
4 березня готівковий курс долара становить 38.25, продають його за 38.60.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.70, а продають за 42.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.52, а продають за 9.74.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.70, а продають за 42.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.52, а продають за 9.74.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Біля ліцею у Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту
Сьогодні, 09:45
Захисники за добу ліквідували ще 1150 російських окупантів
Сьогодні, 09:39
Курс валют у Луцьку на 4 березня
Сьогодні, 09:26