Захисники за добу ліквідували ще 1150 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 417950 (+1150) осіб,



– танків - 6648(+8),



– бойових броньованих машин - 12660 (+21),



– артилерійських систем - 10210 (+22),



– РСЗВ - 1004 (+1),



– засоби ППО - 698 (+2),



– літаків - 347 (+0),



– гелікоптерів - 325 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7845 (+2),



– крилаті ракети - 1916 (+1),



– кораблі / катери - 25 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 13374 (+42),



– спеціальна техніка - 1621 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1150 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 417950 (+1150) осіб,– танків - 6648(+8),– бойових броньованих машин - 12660 (+21),– артилерійських систем - 10210 (+22),– РСЗВ - 1004 (+1),– засоби ППО - 698 (+2),– літаків - 347 (+0),– гелікоптерів - 325 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7845 (+2),– крилаті ракети - 1916 (+1),– кораблі / катери - 25 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 13374 (+42),– спеціальна техніка - 1621 (+1).Дані уточнюються.

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