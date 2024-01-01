Захисники за добу ліквідували ще 1150 російських окупантів
Сьогодні, 09:39
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1150 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 417950 (+1150) осіб,
– танків - 6648(+8),
– бойових броньованих машин - 12660 (+21),
– артилерійських систем - 10210 (+22),
– РСЗВ - 1004 (+1),
– засоби ППО - 698 (+2),
– літаків - 347 (+0),
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7845 (+2),
– крилаті ракети - 1916 (+1),
– кораблі / катери - 25 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 13374 (+42),
– спеціальна техніка - 1621 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 417950 (+1150) осіб,
– танків - 6648(+8),
– бойових броньованих машин - 12660 (+21),
– артилерійських систем - 10210 (+22),
– РСЗВ - 1004 (+1),
– засоби ППО - 698 (+2),
– літаків - 347 (+0),
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7845 (+2),
– крилаті ракети - 1916 (+1),
– кораблі / катери - 25 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 13374 (+42),
– спеціальна техніка - 1621 (+1).
Дані уточнюються.
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