Лучанка Ольга Григор’єва відзначила 100-літній ювілей

Лучанка Ольга Григор’єва відзначила 100-літній ювілей
3 березня свій 100-й ювілей відзначила лучанка Ольга Григор’єва.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Привітати іменинницю прийшла заступник директора департаменту соціальної політики Луцької міської ради Тетяна Янчук. Вона передала ювілярці вітальний адрес від Луцького міського голови Ігоря Поліщука та побажала Ользі Павлівні міцного здоров’я та дочекатися перемоги України.

Також Ольга Григор’єва отримала від міської ради матеріальну допомогу.

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Теги: Лучанка, столітній ювілей
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