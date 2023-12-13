У Луцьку затримали водія без прав. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
Луцькі патрульні зупинили авто за порушення ПДР, а водій виявився ще й позбавленим права керування.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно у Луцьку на вулиці Рівненській патрульні зупинили автомобіль марки Citroën. Його водій не надав переваги в русі легковику, який рухався по головній дорозі.
Під час перевірки документів інспектори встановили, що керманич — позбавлений права керування таким транспортним засобом строком на один рік.
На чоловіка поліцейські склали обʼєднану постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил проїзду перехресть) та ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.
Патрульні нагадують, що саме порушення правил проїзду перехресть є однією з основних причин ДТП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно у Луцьку на вулиці Рівненській патрульні зупинили автомобіль марки Citroën. Його водій не надав переваги в русі легковику, який рухався по головній дорозі.
Під час перевірки документів інспектори встановили, що керманич — позбавлений права керування таким транспортним засобом строком на один рік.
На чоловіка поліцейські склали обʼєднану постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил проїзду перехресть) та ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.
Патрульні нагадують, що саме порушення правил проїзду перехресть є однією з основних причин ДТП.
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