У Луцьку затримали водія без прав. ВІДЕО

Луцькі патрульні зупинили авто за порушення ПДР, а водій виявився ще й позбавленим права керування.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Нещодавно у Луцьку на вулиці Рівненській патрульні зупинили автомобіль марки Citroën. Його водій не надав переваги в русі легковику, який рухався по головній дорозі.Під час перевірки документів інспектори встановили, що керманич — позбавлений права керування таким транспортним засобом строком на один рік.На чоловіка поліцейські склали обʼєднану постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил проїзду перехресть) та ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.Патрульні нагадують, що саме порушення правил проїзду перехресть є однією з основних причин ДТП.