«На щиті» на Волинь назавжди повертається Герой Юрій Сєчний

Юрій Сєчний.



Про це



"Сьогодні, 04.03.2024 року, орієнтовно від 12.30 до 13.00 повернеться додому у с. Вишнів, назавжди, наш Герой Юра Сєчний. Юра - сирота, своє найдорожче - життя, він віддав за нас з Вами. Дуже прошу всіх небайдужих достойно зустріти Героя. Кортеж буде рухатись через вулицю Соборна с. Вишнів до хати Богдана Володимира", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про конкретніший час зустрічі повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 4 березня, «На щиті» повертається Герой з ВолиніПро це повідомили у Вишнівській громаді."Сьогодні, 04.03.2024 року, орієнтовно від 12.30 до 13.00 повернеться додому у с. Вишнів, назавжди, наш. Юра - сирота, своє найдорожче - життя, він віддав за нас з Вами. Дуже прошу всіх небайдужих достойно зустріти Героя. Кортеж буде рухатись через вулицю Соборна с. Вишнів до хати Богдана Володимира", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про конкретніший час зустрічі повідомлять додатково.

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