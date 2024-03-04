«На щиті» на Волинь назавжди повертається Герой Юрій Сєчний
Сьогодні, 10:14
Сьогодні, 4 березня, «На щиті» повертається Герой з Волині Юрій Сєчний.
Про це повідомили у Вишнівській громаді.
"Сьогодні, 04.03.2024 року, орієнтовно від 12.30 до 13.00 повернеться додому у с. Вишнів, назавжди, наш Герой Юра Сєчний. Юра - сирота, своє найдорожче - життя, він віддав за нас з Вами. Дуже прошу всіх небайдужих достойно зустріти Героя. Кортеж буде рухатись через вулицю Соборна с. Вишнів до хати Богдана Володимира", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про конкретніший час зустрічі повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Вишнівській громаді.
"Сьогодні, 04.03.2024 року, орієнтовно від 12.30 до 13.00 повернеться додому у с. Вишнів, назавжди, наш Герой Юра Сєчний. Юра - сирота, своє найдорожче - життя, він віддав за нас з Вами. Дуже прошу всіх небайдужих достойно зустріти Героя. Кортеж буде рухатись через вулицю Соборна с. Вишнів до хати Богдана Володимира", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про конкретніший час зустрічі повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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