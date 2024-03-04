На Донеччині загинув Герой З Волині Юрій Сєчний

На Донеччині загинув Герой З Волині Юрій Сєчний
На війні загинув Герой з Волині Юрій Сєчний.

Про це повідомили у Вишнівській громаді.

"Чорна хмара нависла над Вишнівською громадою. Знову надійшла сумна звістка. 29 лютого 2024 року при виконанні обов’язків військової служби у районі населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області загинув 39-річний житель с. Вишнів Юрій Васильович Сєчний. В глибокій скорботі низько схиляє голови перед подвигом нашого відважного земляка. Вічна, світла пам'ять, честь і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що орієнтовно тіло Героя прибуде на рідну землю 04.03.2024 року. Про час зустрічі полеглого бійця на рідній землі та про час проведення церемонії поховання буде повідомлено згодом.

З метою вшанування пам’яті загиблого Юрія Сєчного у Вишнівській територіальній громаді 3-5 березня 2024 року оголошено Днями жалоби.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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