На Донеччині загинув Герой З Волині Юрій Сєчний

Юрій Сєчний.



Про це



"Чорна хмара нависла над Вишнівською громадою. Знову надійшла сумна звістка. 29 лютого 2024 року при виконанні обов’язків військової служби у районі населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області загинув 39-річний житель с. Вишнів Юрій Васильович Сєчний. В глибокій скорботі низько схиляє голови перед подвигом нашого відважного земляка. Вічна, світла пам'ять, честь і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що орієнтовно тіло Героя прибуде на рідну землю 04.03.2024 року. Про час зустрічі полеглого бійця на рідній землі та про час проведення церемонії поховання буде повідомлено згодом.



З метою вшанування пам’яті загиблого Юрія Сєчного у Вишнівській територіальній громаді 3-5 березня 2024 року оголошено Днями жалоби.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Вишнівській громаді."Чорна хмара нависла над Вишнівською громадою. Знову надійшла сумна звістка. 29 лютого 2024 року при виконанні обов’язків військової служби у районі населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області загинув 39-річний житель с. Вишнів Юрій Васильович Сєчний. В глибокій скорботі низько схиляє голови перед подвигом нашого відважного земляка. Вічна, світла пам'ять, честь і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що орієнтовно тіло Героя прибуде на рідну землю 04.03.2024 року. Про час зустрічі полеглого бійця на рідній землі та про час проведення церемонії поховання буде повідомлено згодом.З метою вшанування пам’яті загиблого Юрія Сєчного у Вишнівській територіальній громаді 3-5 березня 2024 року оголошено Днями жалоби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію