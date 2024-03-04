На Донеччині загинув Герой З Волині Юрій Сєчний
02 березень, 23:11
На війні загинув Герой з Волині Юрій Сєчний.
Про це повідомили у Вишнівській громаді.
"Чорна хмара нависла над Вишнівською громадою. Знову надійшла сумна звістка. 29 лютого 2024 року при виконанні обов’язків військової служби у районі населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області загинув 39-річний житель с. Вишнів Юрій Васильович Сєчний. В глибокій скорботі низько схиляє голови перед подвигом нашого відважного земляка. Вічна, світла пам'ять, честь і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що орієнтовно тіло Героя прибуде на рідну землю 04.03.2024 року. Про час зустрічі полеглого бійця на рідній землі та про час проведення церемонії поховання буде повідомлено згодом.
З метою вшанування пам’яті загиблого Юрія Сєчного у Вишнівській територіальній громаді 3-5 березня 2024 року оголошено Днями жалоби.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Вишнівській громаді.
"Чорна хмара нависла над Вишнівською громадою. Знову надійшла сумна звістка. 29 лютого 2024 року при виконанні обов’язків військової служби у районі населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області загинув 39-річний житель с. Вишнів Юрій Васильович Сєчний. В глибокій скорботі низько схиляє голови перед подвигом нашого відважного земляка. Вічна, світла пам'ять, честь і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що орієнтовно тіло Героя прибуде на рідну землю 04.03.2024 року. Про час зустрічі полеглого бійця на рідній землі та про час проведення церемонії поховання буде повідомлено згодом.
З метою вшанування пам’яті загиблого Юрія Сєчного у Вишнівській територіальній громаді 3-5 березня 2024 року оголошено Днями жалоби.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
3 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Донеччині загинув Герой З Волині Юрій Сєчний
02 березень, 23:11
В громаді на Волині попрощалися з загиблим бійцем Тарасом Соколом
02 березень, 22:25
Повітряні сили збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34
02 березень, 21:58
На Хмельниччині чоловік подав до суду на росію: не може нормально спати через постійні тривоги
02 березень, 21:19