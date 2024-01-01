В громаді на Волині попрощалися з загиблим бійцем Тарасом Соколом

В громаді на Волині попрощалися з загиблим бійцем Тарасом Соколом
2 березня у селі Чорниж Колківської громади попрощалися з військовослужбовцем Тарасом Соколом, який загинув через отримані у бою на Херсонщині поранення.

Як розповіла Суспільному староста села Тетяна Оніщук, полеглому захиснику був 31 рік.

Чин похорону відбувся у Свято-Михайлівському храмі. Відспівали військовослужбовця 10 священників Православної Церкви України на чолі з протоієреєм Андрієм Закидальським.

Попрощатися з військовослужбовцем прийшли кілька сотень людей: родичі, друзі, односельці та побратими.

Військовий Ростислав Бережний, який приїхав на прощання, розповів: Тарас був доброю людиною і побратимом, хоча вони воювали разом лише кілька місяців.

Зі слів старости, торік восени односельці зібрали гроші, щоб придбати для Тараса авто, яке було потрібне для виконання бойових завдань.

За тиждень до загибелі військовий був у відпустці. Тетяна Оніщук каже: з передової Тарас привіз у Чорниж пошкоджену машину. Односельці повторно зібрали кошти — на ремонт.

На передову боєць знову рушив 19 лютого, а вже 23 лютого отримав важкі осколкові поранення. Наступного дня Тарас Сокол помер у реанімаційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги.
В громаді на Волині попрощалися з загиблим бійцем Тарасом Соколом

Як додала Тетяна Оніщук, у військовослужбовця залишилися батьки, дружина і двоє синів. Бійця поховали на місцевому кладовищі у селі Чорниж.
В громаді на Волині попрощалися з загиблим бійцем Тарасом Соколом

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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