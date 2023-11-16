На Хмельниччині чоловік подав до суду на росію: не може нормально спати через постійні тривоги

На Хмельниччині чоловік подав до суду на росію: не може нормально спати через постійні тривоги
У Хмельницькій області чоловік домігся ухвали суду на свою користь, яка постановила виплатити йому 200 тисяч компенсації від росії за моральну шкоду, якої йому завдала війна. Зокрема, він скаржився на поганий сон через сирени повітряної тривоги та погіршення стосунків із людьми.

Про це йдеться в постанові Хмельницького апеляційного суду, пише Громадське.

У своїй позовній заяві чоловік стверджував, що війна призвела до порушення його прав та моральних страждань. За його словами, він щодня зазнає стресу через повітряні тривоги та тривале перебування в укритті. Унаслідок цього він не може нормально спати, бо здригається від виття сирен.

Крім того, він скаржився на лідерів громадської думки, через яких у нього накопичився психологічний негатив і прискорилися процеси старіння.

У заяві чоловік також зазначив, що споглядання ним зруйнованих будівель у Хмельницькому завдає йому додаткового дискомфорту.

Хмельницький міськрайонний суд відмовив чоловіку в позові, утім він подав апеляцію, прохаючи з'ясувати всі обставини справи повністю. Крім того, Кабінет Міністрів України подав відкликання на апеляційну скаргу, пославшись на її необґрунтованість і брак доказів.

Тож чоловік вимагав стягнути на свою користь 120 тисяч грн моральної шкоди від рф та 1 грн за шкоду, якої завдала йому Україна через «недобросовісну діяльність органів державної влади».

Зрештою, суд постановив, щоб росія виплатила чоловіку 200 тисяч гривень за моральні страждання, які йому завдала війна.

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Теги: Хмельниччина, суд, росія
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