Повітряні сили збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34

Повітряні сили збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34
У Повітряних сила підтвердили збиття російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один", - написав він.

Напередодні, 1 березня, приблизно о 09:00 на східному напрямку Сили оборони також знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по українських позиціях керованими авіабомбами.

А два дні тому на Авдіївському та Маріупольському напрямках росіяни втратили 3 такі літаки за добу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, літак
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В громаді на Волині попрощалися з загиблим бійцем Тарасом Соколом
Сьогодні, 22:25
Повітряні сили збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34
Сьогодні, 21:58
На Хмельниччині чоловік подав до суду на росію: не може нормально спати через постійні тривоги
Сьогодні, 21:19
«Він так мріяв про той будинок»: розповідь вдови бійця з Волині, волонтерки Анни Циплюк
Сьогодні, 20:49
Кількість загиблих в Одесі зросла до 7, серед них – 3-річний хлопчик та немовля
Сьогодні, 20:30
Схожі новини
Наказав знищити «Мрію»: російський генерал ще з 2019-го готував на території росії та Білорусі ворожих десантників Наказав знищити «Мрію»: російський генерал ще з 2019-го готував на території росії та Білорусі ворожих десантників
19 травень, 2023, 12:40
Українські військові збили над Ірпенем ворожий винищувач, – Залужний Українські військові збили над Ірпенем ворожий винищувач, – Залужний
03 березень, 2022, 10:20
В громаді на Волині попрощалися з загиблим бійцем Тарасом Соколом В громаді на Волині попрощалися з загиблим бійцем Тарасом Соколом
Сьогодні, 22:25
«Він так мріяв про той будинок»: розповідь вдови бійця з Волині, волонтерки Анни Циплюк «Він так мріяв про той будинок»: розповідь вдови бійця з Волині, волонтерки Анни Циплюк
Сьогодні, 20:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В громаді на Волині попрощалися з загиблим бійцем Тарасом Соколом
Сьогодні, 22:25
 0
Повітряні сили збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34
Сьогодні, 21:58
 0
На Хмельниччині чоловік подав до суду на росію: не може нормально спати через постійні тривоги
Сьогодні, 21:19
 0
«Він так мріяв про той будинок»: розповідь вдови бійця з Волині, волонтерки Анни Циплюк
Сьогодні, 20:49
 0
Кількість загиблих в Одесі зросла до 7, серед них – 3-річний хлопчик та немовля
Сьогодні, 20:30
 0
Медіа
відео
1/8