Повітряні сили збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34
Сьогодні, 21:58
У Повітряних сила підтвердили збиття російського винищувача-бомбардувальника Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один", - написав він.
Напередодні, 1 березня, приблизно о 09:00 на східному напрямку Сили оборони також знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по українських позиціях керованими авіабомбами.
А два дні тому на Авдіївському та Маріупольському напрямках росіяни втратили 3 такі літаки за добу.
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Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один", - написав він.
Напередодні, 1 березня, приблизно о 09:00 на східному напрямку Сили оборони також знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по українських позиціях керованими авіабомбами.
А два дні тому на Авдіївському та Маріупольському напрямках росіяни втратили 3 такі літаки за добу.
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