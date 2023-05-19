Повітряні сили збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34





Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.



"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один", - написав він.



Напередодні, 1 березня, приблизно о 09:00 на східному напрямку Сили оборони також знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по українських позиціях керованими авіабомбами.



А два дні тому на Авдіївському та Маріупольському напрямках росіяни втратили 3 такі літаки за добу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Повітряних сила підтвердили збиття російського винищувача-бомбардувальника Су-34.Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один", - написав він.Напередодні, 1 березня, приблизно о 09:00 на східному напрямку Сили оборони також знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по українських позиціях керованими авіабомбами.А два дні тому на Авдіївському та Маріупольському напрямках росіяни втратили 3 такі літаки за добу.

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