Кількість загиблих в Одесі зросла до 7, серед них – 3-річний хлопчик та немовля

Внаслідок ворожої атаки по багатоповерхівці в Одесі загинули 7 людей, серед них 3-річний хлопчик та тримісячне немовля.Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій."З-під завалів дістали тіло жінки. Потім МВС поінформувало, що поруч з нею деблокувало тіло тримісячного немовляти.Постраждало 8 людей, зокрема дитина, врятовано 5 мешканців", - йдеться в повідомленні.Унаслідок удару знищено 18 квартир знищено та, за попередніми даними, ще 7 пошкоджено. У пошкодженому будинку відновлено електропостачання. Теплопостачання немає в 11 будинках, школі та дитячому садочку, тривають роботи з відновлення роботи котельної. Два будинки залишилися без газу.Пошуково-рятувальна операція триває.