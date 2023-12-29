Кількість загиблих в Одесі зросла до 7, серед них – 3-річний хлопчик та немовля

Кількість загиблих в Одесі зросла до 7, серед них – 3-річний хлопчик та немовля
Внаслідок ворожої атаки по багатоповерхівці в Одесі загинули 7 людей, серед них 3-річний хлопчик та тримісячне немовля.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"З-під завалів дістали тіло жінки. Потім МВС поінформувало, що поруч з нею деблокувало тіло тримісячного немовляти.

Постраждало 8 людей, зокрема дитина, врятовано 5 мешканців", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок удару знищено 18 квартир знищено та, за попередніми даними, ще 7 пошкоджено. У пошкодженому будинку відновлено електропостачання. Теплопостачання немає в 11 будинках, школі та дитячому садочку, тривають роботи з відновлення роботи котельної. Два будинки залишилися без газу.

Пошуково-рятувальна операція триває.
Кількість загиблих в Одесі зросла до 7, серед них – 3-річний хлопчик та немовля
Кількість загиблих в Одесі зросла до 7, серед них – 3-річний хлопчик та немовля
Кількість загиблих в Одесі зросла до 7, серед них – 3-річний хлопчик та немовля
Кількість загиблих в Одесі зросла до 7, серед них – 3-річний хлопчик та немовля
Кількість загиблих в Одесі зросла до 7, серед них – 3-річний хлопчик та немовля
Кількість загиблих в Одесі зросла до 7, серед них – 3-річний хлопчик та немовля



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Теги: Одеса, атака, росія
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