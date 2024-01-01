Лучанин потребує допомоги на операцію

Олег Приходько потребує термінової операції, однак коштів на неї у родини нема.



Про це пише інформагентство Іванну Приходько.



У січні в лучанина Приходька Олега виявили новоутворення 4 шлуночка головного мозку. Відтоді чоловік пройшов низку обстежень та консультацій, висновок такий – необхідна термінова операція.



«Всі знають нашу сім’ю з позитивного боку, адже неодноразово ми з вами зустрічалися на гарних подіях. Зараз дуже важкий час для України, а для нашої сім’ї особливо. Нам терміново потрібна ваша допомога та матеріальна підтримка.



У мого чоловіка після проведення МРТ діагностували новоутворення 4 шлуночка головного мозку, яке потребує оперативного лікування.



Ми були у багатьох лікарів нейрохірургії, проводили огляди та консультації і наразі зупинилися на медичному закладі в Києві. Нейрохірург Возняк О. М. готовий взятися за наш випадок та провести складну операцію, яка для мого чоловіка є життєво потрібною.



У нас підростають дві доньки, які дуже люблять тата та які завжди чекають його повернення з роботи. Я просто прошу кожного з Вас допомоги, нам не під силу така сума. Допоможіть!» – благає небайдужих громадян луцька ведуча Іванна Приходько.



Жінка зазначила, що сума за операцію, яку назвали лікарі у Києві, – від 150 000. Частину вже вдалося назбирати, та все ж потрібна допомога небайдужих людей. Усі чеки та звіти про лікування Іванна буде публікувати.



Охочі допомогти можуть переказати кошти на картку:



5168745183831293 Приходько Іванна



4731219654202765 Приходько Олег



Посилання на банку.



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