Лучанин потребує допомоги на операцію

Лучанин потребує допомоги на операцію
Мешканець обласного центру Волині Олег Приходько потребує термінової операції, однак коштів на неї у родини нема.

Про це пише інформагентство Волинські новини з посиланням на дружину лучанина Іванну Приходько.

У січні в лучанина Приходька Олега виявили новоутворення 4 шлуночка головного мозку. Відтоді чоловік пройшов низку обстежень та консультацій, висновок такий – необхідна термінова операція.

«Всі знають нашу сім’ю з позитивного боку, адже неодноразово ми з вами зустрічалися на гарних подіях. Зараз дуже важкий час для України, а для нашої сім’ї особливо. Нам терміново потрібна ваша допомога та матеріальна підтримка.

У мого чоловіка після проведення МРТ діагностували новоутворення 4 шлуночка головного мозку, яке потребує оперативного лікування.

Ми були у багатьох лікарів нейрохірургії, проводили огляди та консультації і наразі зупинилися на медичному закладі в Києві. Нейрохірург Возняк О. М. готовий взятися за наш випадок та провести складну операцію, яка для мого чоловіка є життєво потрібною.

У нас підростають дві доньки, які дуже люблять тата та які завжди чекають його повернення з роботи. Я просто прошу кожного з Вас допомоги, нам не під силу така сума. Допоможіть!» – благає небайдужих громадян луцька ведуча Іванна Приходько.

Жінка зазначила, що сума за операцію, яку назвали лікарі у Києві, – від 150 000. Частину вже вдалося назбирати, та все ж потрібна допомога небайдужих людей. Усі чеки та звіти про лікування Іванна буде публікувати.

Охочі допомогти можуть переказати кошти на картку:

5168745183831293 Приходько Іванна

4731219654202765 Приходько Олег

Посилання на банку.
Лучанин потребує допомоги на операцію
Лучанин потребує допомоги на операцію
Лучанин потребує допомоги на операцію

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Теги: допомога, Волинь
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