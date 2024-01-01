За кордоном залишаються 38 евакуйованих із Волині сиріт

За кордоном залишаються 38 евакуйованих із Волині сиріт
Наразі на території Польщі та Чехії залишаються 38 вихованців трьох волинських сиротинці, яких евакуювали із початком Великої війни.

Про це пише Суспільне.

Начальниця служби у справах дітей облдержадміністрації Алла Онищук розповіла, що нині за кордоном — 20 вихованців Головненської спеціальної школи-інтернату, 9 дітей із Затурцівської спеціальної школи-інтернату та 9 дітей з обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що в Ковелі.

"По Головно є вже шестеро випускників, які вже школу закінчили та навчаються в училищах у Польщі. Всі діти, які і в Затурцях, і в Головне виховуються, мають розлади здоров'я і з їхнім влаштуванням у сім'ї є трошки більше питань. Ми продовжуємо роботу зі знайомства їх із кандидатами в прийомні батьки", — сказала жінка.

З її слів, два роки тому загалом евакуювали 100 вихованців з шести обласних закладів, із яких 62 дитини уже повернулися в Україну.

"Ми провели роботу по їх поверненню в сім'ї. Перші два заклади ми ще повернули до змін в законодавстві, і діти влаштовувалися в сім'ї після повернення в Україну. Але завдяки напрацюванню з територіальними громадами нам вдалося всіх дітей після повернення в Україну влаштувати в сім'ї", — сказала Алла Онищук.

Посадовиця зазначила, що влаштувати в прийомні сім'ї вдалося усіх 19 дітей із Волинського обласного будинку дитини, котрі тривалий час перебували в Польщі.

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Теги: діти, Волинь
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