За кордоном залишаються 38 евакуйованих із Волині сиріт





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Начальниця служби у справах дітей облдержадміністрації Алла Онищук розповіла, що нині за кордоном — 20 вихованців Головненської спеціальної школи-інтернату, 9 дітей із Затурцівської спеціальної школи-інтернату та 9 дітей з обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що в Ковелі.



"По Головно є вже шестеро випускників, які вже школу закінчили та навчаються в училищах у Польщі. Всі діти, які і в Затурцях, і в Головне виховуються, мають розлади здоров'я і з їхнім влаштуванням у сім'ї є трошки більше питань. Ми продовжуємо роботу зі знайомства їх із кандидатами в прийомні батьки", — сказала жінка.



З її слів, два роки тому загалом евакуювали 100 вихованців з шести обласних закладів, із яких 62 дитини уже повернулися в Україну.



"Ми провели роботу по їх поверненню в сім'ї. Перші два заклади ми ще повернули до змін в законодавстві, і діти влаштовувалися в сім'ї після повернення в Україну. Але завдяки напрацюванню з територіальними громадами нам вдалося всіх дітей після повернення в Україну влаштувати в сім'ї", — сказала Алла Онищук.



Посадовиця зазначила, що влаштувати в прийомні сім'ї вдалося усіх 19 дітей із Волинського обласного будинку дитини, котрі тривалий час перебували в Польщі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі на території Польщі та Чехії залишаються 38 вихованців трьох волинських сиротинці, яких евакуювали із початком Великої війни.Про це пише Суспільне Начальниця служби у справах дітей облдержадміністраціїрозповіла, що нині за кордоном — 20 вихованців Головненської спеціальної школи-інтернату, 9 дітей із Затурцівської спеціальної школи-інтернату та 9 дітей з обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що в Ковелі."По Головно є вже шестеро випускників, які вже школу закінчили та навчаються в училищах у Польщі. Всі діти, які і в Затурцях, і в Головне виховуються, мають розлади здоров'я і з їхнім влаштуванням у сім'ї є трошки більше питань. Ми продовжуємо роботу зі знайомства їх із кандидатами в прийомні батьки", — сказала жінка.З її слів, два роки тому загалом евакуювали 100 вихованців з шести обласних закладів, із яких 62 дитини"Ми провели роботу по їх поверненню в сім'ї. Перші два заклади ми ще повернули до змін в законодавстві, і діти влаштовувалися в сім'ї після повернення в Україну. Але завдяки напрацюванню з територіальними громадами нам вдалося всіх дітей після повернення в Україну влаштувати в сім'ї", — сказала Алла Онищук.Посадовиця зазначила, що влаштувати в прийомні сім'ї вдалося усіх 19 дітей із Волинського обласного будинку дитини, котрі тривалий час перебували в Польщі.

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