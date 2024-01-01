На Волинь повертаються діти, яких евакуювали за кордон

Більшість сиріт, яких евакуювали з початком Великої війни за кордон, повернулися на Волинь.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.Керівниця служби у справах дітей облдержадміністраціїпоінформувала, що з початку повномасштабного вторгнення з Волині до Чехії та Польщі евакуювали сотню вихованців з 6 обласних закладів.Більшість із них уже повернулись в Україну та через місяць після того були влаштовані в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу у волинських громадах. Адже першочергове завдання Служби у справах дітей ОДА – забезпечити їм можливість зростати та виховуватись у сім’ї. Процес був швидкий завдяки попередньо налагодженій співпраці з громадами.Із червня минулого року набули чинності законодавчі зміни, що дозволили влаштовувати в сім’ї дітей, які перебували за кордоном. В результаті проведеної роботи, з числа евакуйованих дітей 15 були усиновлені, 8 влаштовані у прийомні сім’ї, 5 взяті під опіку, трьох діток повернули у біологічні сім’ї (мами поновились у правах) та ще троє поступили на навчання в Україні після повернення.«На сьогодні в евакуації у трьох закладах у нас лишається 38 дітей», – розповіла Алла Онищук. – Сподіваємось, що найближчим часом нам вдасться забрати повністю і їх».З початком повномасштабного вторгнення за кордон перемістились 8 дитячих будинків сімейного типу, 12 прийомних сімей та 370 дітей, що виховувались під опікою/піклуванням. З них – 3 дитячі будинки сімейного типу (17 дітей), 3 прийомні сім’ї (8 дітей) та 67 дітей з опікунами/піклувальниками перебувають у евакуації і на даний час. Решта повернулись додому на Волинь.Разом з тим, в нашу область переїхали і залишились на постійне проживання три родини з інших регіонів. «У ці сім’ї ми проводили додаткове влаштування дітей, теж з числа внутрішньо переміщених. На сьогодні у нас є восьмеро діток із маріупольського дитячого будинку сімейного типу і ми ведемо роботу зі знайомства цих дітей із кандидатами у прийомні батьки», – повідомила очільниця Служби у справах дітей ОДА.Загалом на Волині 98 відсотків дітей виховуються у сім’ях, під опікою, у прийомних сім’ях та