Волинські організації, які вносили військовозобов’язаних до системи «Шлях»: перелік





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Чимало громадських організацій Волині зверталися у 2023 році до Волинської обласної військової адміністрації із заявами про надання права на виїзд за межі України військовозобов'язаним водіям для перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, а також населення України.



Відомості відносно цих керманичів внесено до системи «Шлях». ЗМІ опублікували список військовозобов'язаних, які виїздили з країни в 2023 році у якості водіїв через громадські організації Волині.



Найбільше водіїв внесли у систему «Шлях» від ГО «Волинський актив молоді» - 527 осіб. Загалом список громадських організацій, які зверталися у 2023 році до Волинської обласної військової адміністрації із заявами про надання права на виїзд за межі України водіям для перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України та щодо кількості водіїв, яким надано таке право за зверненнями цих організацій, відомості відносно яких внесено до системи «Шлях» виглядає так:



• ВГО «Громадська сила» - 1

• ГО «Фонд Новий Боратин» - 103

• ГО «Сокільники» - 3

• ВОГО «Християнська асоціація молодих людей та сім’ї «Храм»» - 3

• Громадська організація «Вільні люди.ЮА» - 6

• ГО «Добра громада» - 1

• ГО «Час сяяти» - 7

• ГО «Центр економічної стратегії» - 13

• ГО «Смарт освіта» - 16

• ГО «Об’єднання Активіст» - 79

• ГО «Мотиваційний дім» - 28

• ГО «Ми плюс» - 5

• ГО «Взаємодія молоді» - 17

• ГО «Волинське братерство святого Володимира Великого» - 47

• ГО «Волинська гуманітарна ініціатива» - 66

• ГО «ВО «Україна понад усе» - 1

• ГС «Асоціація розвитку та реконструкції регіонів України» - 6

• Громадська спілка «Асоціація футболу Волині» - 13

• Громадська організація «Українсько-Польський Форум Молоді» - 25

• Громадська організація «Технопарк Центр медичних інновацій» - 4

• Громадська органіція «Станція Добра» - 26

• Громадська організація «Самооборона» - 9

• Громадська організація «Розвиток мікрорайонів міста» - 2

• Громадська організація «Громадянський Рух «СВІДОМІ» - 23

• Громадська організація «Волонтерське об’'єднання «Шлях допомоги» - 5

• Громадська організація «Власний напрям» - 2

• Громадська організація «Велика справа NGO «BIG DEAL»» - 2

• ГО ВО українок «Яворина» - 2

• ГО «Транспортний рух» - 244

• ГО «Федерація гандболу Волинської області» - 1

• ГО «Фонд допомоги Захисникам України ВІВАКОТ» - 228

• Громадська організація «Автомайдан Волинь» - 4

• ГО «Порятунок чотирилапих» - 1

• ГО «Право за Людей» - 3

• ГО «Товариство мисливців та рибалок "Заболотівське» - 6

• Громадська організація «Асоціація захисту прав малого та середнього бізнесу «Бізнес-Волинь» - 6

• ГО «Спілка ветеранів добровольців» - 13

• ГО «Озерний Вітер» - 3

• ГО «Луцька міська організація Спілка Воїнів АТО Волині» - 1

• Волинська обласна організація «Товариство лісівників України» - 3

• ГО «Рух Змін» - 24

• Громадська організація «Азовська гостинність» - 2

• ГО «Волинський центр протидії корупції» - 10

• Горохівська ГО спілки учасників АТО «Щит» - 124

• ГО «Центр допомоги ветеранам війни 4.5.0» - 4

• ГО «Молодіжна Платформа» - 1

• ГО «Волинський боксерський клуб олімпійського резерву» - 8

• ГО «Волинський актив молоді» - 527

• ГО «Асоціація українців за кордоном» - 2

• ГО «Європейський вектор Волині» - 75

• ГО «Медичні знання» - 7

• Громадська організація «Військова пошта» - 24

• ГО «Ініціативна група "Рясне» - 4

• ГО «МонсПіус» - 3

• ГО «Агенція міжнародної співпраці» - 94

• ГО «Молодіжна організація молоді ліберали» - 1

• ГО «ВРКЄ «ЛЕГІОН»» - 37

• ГО «Волонтерський центр «Серця патріотів» - 80

• ГО «Асоціація перевізників та імпортерів транспортних засобів» - 115

• ГО «Реабілітаційний комплекс «Агапе Україна» - 41

• Волинська обласна громадська організація «Спілка батьків дітей- інвалідів із захворюванями центральної нервової системи «Дорога надії»» - 10

• ГО «Волинський край» - 22

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оприлюднили список громадських організацій Волині, які включали до системи «Шлях» військовозобов'язаних для виїзду за кордон як водіїв.Про це пише ВСН Чимало громадських організацій Волині зверталися у 2023 році до Волинської обласної військової адміністрації із заявами про надання права на виїзд за межі України військовозобов'язаним водіям для, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, а також населення України.Відомості відносно цих керманичів внесено до системи «Шлях». ЗМІ опублікували список військовозобов'язаних, які виїздили з країни в 2023 році у якості водіїв через громадські організації Волині.Найбільше водіїв внесли у систему «Шлях» від ГО «Волинський актив молоді» - 527 осіб. Загалом список громадських організацій, які зверталися у 2023 році до Волинської обласної військової адміністрації із заявами про надання права на виїзд за межі України водіям для перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України та щодо кількості водіїв, яким надано таке право за зверненнями цих організацій, відомості відносно яких внесено до системи «Шлях» виглядає так:• ВГО «Громадська сила» - 1• ГО «Фонд Новий Боратин» - 103• ГО «Сокільники» - 3• ВОГО «Християнська асоціація молодих людей та сім’ї «Храм»» - 3• Громадська організація «Вільні люди.ЮА» - 6• ГО «Добра громада» - 1• ГО «Час сяяти» - 7• ГО «Центр економічної стратегії» - 13• ГО «Смарт освіта» - 16• ГО «Об’єднання Активіст» - 79• ГО «Мотиваційний дім» - 28• ГО «Ми плюс» - 5• ГО «Взаємодія молоді» - 17• ГО «Волинське братерство святого Володимира Великого» - 47• ГО «Волинська гуманітарна ініціатива» - 66• ГО «ВО «Україна понад усе» - 1• ГС «Асоціація розвитку та реконструкції регіонів України» - 6• Громадська спілка «Асоціація футболу Волині» - 13• Громадська організація «Українсько-Польський Форум Молоді» - 25• Громадська організація «Технопарк Центр медичних інновацій» - 4• Громадська органіція «Станція Добра» - 26• Громадська організація «Самооборона» - 9• Громадська організація «Розвиток мікрорайонів міста» - 2• Громадська організація «Громадянський Рух «СВІДОМІ» - 23• Громадська організація «Волонтерське об’'єднання «Шлях допомоги» - 5• Громадська організація «Власний напрям» - 2• Громадська організація «Велика справа NGO «BIG DEAL»» - 2• ГО ВО українок «Яворина» - 2• ГО «Транспортний рух» - 244• ГО «Федерація гандболу Волинської області» - 1• ГО «Фонд допомоги Захисникам України ВІВАКОТ» - 228• Громадська організація «Автомайдан Волинь» - 4• ГО «Порятунок чотирилапих» - 1• ГО «Право за Людей» - 3• ГО «Товариство мисливців та рибалок "Заболотівське» - 6• Громадська організація «Асоціація захисту прав малого та середнього бізнесу «Бізнес-Волинь» - 6• ГО «Спілка ветеранів добровольців» - 13• ГО «Озерний Вітер» - 3• ГО «Луцька міська організація Спілка Воїнів АТО Волині» - 1• Волинська обласна організація «Товариство лісівників України» - 3• ГО «Рух Змін» - 24• Громадська організація «Азовська гостинність» - 2• ГО «Волинський центр протидії корупції» - 10• Горохівська ГО спілки учасників АТО «Щит» - 124• ГО «Центр допомоги ветеранам війни 4.5.0» - 4• ГО «Молодіжна Платформа» - 1• ГО «Волинський боксерський клуб олімпійського резерву» - 8• ГО «Волинський актив молоді» - 527• ГО «Асоціація українців за кордоном» - 2• ГО «Європейський вектор Волині» - 75• ГО «Медичні знання» - 7• Громадська організація «Військова пошта» - 24• ГО «Ініціативна група "Рясне» - 4• ГО «МонсПіус» - 3• ГО «Агенція міжнародної співпраці» - 94• ГО «Молодіжна організація молоді ліберали» - 1• ГО «ВРКЄ «ЛЕГІОН»» - 37• ГО «Волонтерський центр «Серця патріотів» - 80• ГО «Асоціація перевізників та імпортерів транспортних засобів» - 115• ГО «Реабілітаційний комплекс «Агапе Україна» - 41• Волинська обласна громадська організація «Спілка батьків дітей- інвалідів із захворюванями центральної нервової системи «Дорога надії»» - 10• ГО «Волинський край» - 22

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