В ексголови ВЛК Чернігівщини вилучили $1 мільйон

Працівники СБУ затримали ексочільника ВЛК Чернігівщини і вилучили у нього майже 1 мільйон доларів.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки ліквідувала у Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.У результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано колишнього голову місцевої військово-лікарської комісії.За гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я.У подальшомудля незаконного виїзду за межі України.Для реалізації оборудки фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ.Співробітники СБУ задокументували злочини колишнього чиновника і затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабаря.Під час обшуків у затриманого виявлено майже 1 млн доларів США, а також понад 22 тис. євро. Крім того вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту.Наразі йому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:▪ ⁠ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);▪ ⁠ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);▪ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави.Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники Чернігівського управління СБУ за процесуального керівництва Чернігівської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.