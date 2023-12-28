На Волині виготовляють спецпідставки під окопні свічки: для чого





За допомогою таких підставок бійці можуть розігріти їжу чи воду, щоб приготувати чай, або ж зігрітися, інформує



Торік, зазначив волонтер Юрій Бондарчук, на підприємстві виготовили понад 200 таких підставок під окопні свічки.



"Ми їх виготовляли в короткі терміни залежно від потреби і передавали. Термін виготовлення складав до тижня часу", — сказав представник підприємства.



Підставка є легкою та зручною в користуванні, каже Юрій Бондарчук, і її вага становить 150 грамів. З його слів, орієнтовна вартість на виготовлення однієї одиниці — 150-200 гривень: ці витрати підприємство покриває самостійно.



"Від початку не афішували нашої діяльності: виготовляли протитанкові їжаки, розтяжки проти проїзду колісного транспорту. До нас звернулися волонтери з ініціативою. Ми погодили дизайн, технічну частину і почали виготовлення", — каже представник виробництва.



Зі слів Юрія Бондарчука, виробництвом підставок займаються п’ятеро спеціалістів: слюсар, оператор стрічкопильного верстата, зварювальники та пакувальник.



Для швидкого зварювання заготовок з трубою у готовий виріб, розповів зварювальник Орест Абрагамовський, використовують кондуктор, який виготовили на виробництві власноруч.



"Кондуктор складається з трьох фіксаторів, які тримають кронштейни. Вони служать для того, щоб кожна підставка для окопної свічки виходила однаковою і геометрично правильною. Три кронштейни завдовжки 20 см і трубка, нарізана на механічній пилці: все це виготовлене з листкового металу", — каже працівник.



Для створення підставок використовують трубу діаметром 51 мм довжиною шість метрів, сказав оператор стрічкопильного верстата Олег Литвинчук.



Зі слів майстра, з однієї труби шестиметрової виходить 250-270 сегментів.



"Для виготовлення окопних підставок ми використовуємо трубу 55 мм, і ріжемо на отакі сегменти на стрічкопильному верстаті. Це займає приблизно година-дві часу", — сказав працівник підприємства.



Кожен зварений виріб шліфують, аби було неможливо поранитись на небезпечних ділянках підставки, зазначив волонтер Юрій Бондарчук.



Щомісяця на підприємстві є в залишках орієнтовно два-три кубічних метри гофрокартону, який передають луцьким волонтерам для виготовлення окопних свічок. представник підприємства, розповів представник підприємства.



"Ми, як і всі українці, хочемо долучитися, і хочемо допомогти нашим військовим задля швидкої перемоги й миру в нашій країні", — додав Юрій Бондарчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Металообробне підприємство з Луцька налагодило виробництво спеціальних підставок під окопні свічки для бійців ЗСУ.За допомогою таких підставок бійці можуть розігріти їжу чи воду, щоб приготувати чай, або ж зігрітися, інформує Суспільне Торік, зазначив волонтер, на підприємстві виготовили понад 200 таких підставок під"Ми їх виготовляли в короткі терміни залежно від потреби і передавали. Термін виготовлення складав до тижня часу", — сказав представник підприємства.Підставка є легкою та зручною в користуванні, каже Юрій Бондарчук, і її вага становить 150 грамів. З його слів, орієнтовна вартість на виготовлення однієї одиниці — 150-200 гривень: ці витрати підприємство покриває самостійно."Від початку не афішували нашої діяльності: виготовляли протитанкові їжаки, розтяжки проти проїзду колісного транспорту. До нас звернулися волонтери з ініціативою. Ми погодили дизайн, технічну частину і почали виготовлення", — каже представник виробництва.Зі слів Юрія Бондарчука, виробництвом підставок займаються п’ятеро спеціалістів: слюсар, оператор стрічкопильного верстата, зварювальники та пакувальник.Для швидкого зварювання заготовок з трубою у готовий виріб, розповів зварювальник, використовують кондуктор, який виготовили на виробництві власноруч."Кондуктор складається з трьох фіксаторів, які тримають кронштейни. Вони служать для того, щоб кожна підставка для окопної свічки виходила однаковою і геометрично правильною. Три кронштейни завдовжки 20 см і трубка, нарізана на механічній пилці: все це виготовлене з листкового металу", — каже працівник.Для створення підставок використовують трубу діаметром 51 мм довжиною шість метрів, сказав оператор стрічкопильного верстатаЗі слів майстра, з однієї труби шестиметрової виходить 250-270 сегментів."Для виготовлення окопних підставок ми використовуємо трубу 55 мм, і ріжемо на отакі сегменти на стрічкопильному верстаті. Це займає приблизно година-дві часу", — сказав працівник підприємства.Кожен зварений виріб шліфують, аби було неможливо поранитись на небезпечних ділянках підставки, зазначив волонтер Юрій Бондарчук.Щомісяця на підприємстві є в залишках орієнтовно два-три кубічних метри гофрокартону, який передають луцьким волонтерам для виготовлення окопних свічок. представник підприємства, розповів представник підприємства."Ми, як і всі українці, хочемо долучитися, і хочемо допомогти нашим військовим задля швидкої перемоги й миру в нашій країні", — додав Юрій Бондарчук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію