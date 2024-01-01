На Волині вшанували пам’ять 5 полеглих Захисників

На фасаді ліцею №5 імені Анатолія Кореневського у Володимирі додалось меморіальних дощок на честь полеглих за Україну випускників.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаПоруч із Дмитром Головіним, який загинув 9 років тому, тепер навікита«Ці імена закарбовані не лише в новітній історії, на меморіальних дошках та книгах пам'яті, а і в наших серцях, адже завдяки полеглим Героям ми продовжуємо жити та боротись за свободу та незалежність України. Вічна пам'ять та слава Героям!» - зазначив мер Володимира.