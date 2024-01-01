На Волині вшанували пам’ять 5 полеглих Захисників
Сьогодні, 13:18
На фасаді ліцею №5 імені Анатолія Кореневського у Володимирі додалось меморіальних дощок на честь полеглих за Україну випускників.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Поруч із Дмитром Головіним, який загинув 9 років тому, тепер навіки закарбовані імена Андрія Нікончука, Андрія Рудакова, Євгена Ворошика, Віктора Музичука та Павла Плісака.
«Ці імена закарбовані не лише в новітній історії, на меморіальних дошках та книгах пам'яті, а і в наших серцях, адже завдяки полеглим Героям ми продовжуємо жити та боротись за свободу та незалежність України. Вічна пам'ять та слава Героям!» - зазначив мер Володимира.
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Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Поруч із Дмитром Головіним, який загинув 9 років тому, тепер навіки закарбовані імена Андрія Нікончука, Андрія Рудакова, Євгена Ворошика, Віктора Музичука та Павла Плісака.
«Ці імена закарбовані не лише в новітній історії, на меморіальних дошках та книгах пам'яті, а і в наших серцях, адже завдяки полеглим Героям ми продовжуємо жити та боротись за свободу та незалежність України. Вічна пам'ять та слава Героям!» - зазначив мер Володимира.
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