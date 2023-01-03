Під час конфлікту вбив 18-річного хлопця: 7 років тюрми отримав неповнолітній волинянин

Сім років позбавлення волі неповнолітній волинянин відбуватиме покарання за смерть знайомого.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури суд визнав неповнолітнього жителя села Тишковичі Володимирського району винуватим у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).Доведено, що майже опівночі 01 грудня 2022 року нетверезий 16-річний підліток під час конфлікту на вулиці Гетьмана Виговського у Нововолинську вдарив ножем у живіт 18-річного хлопця.Потерпілий помер у лікарні.Особу зловмисника одразу встановили – і відтоді він перебуває під вартою.Згідно з вироком суду 7 років молодик проведе за ґратами.