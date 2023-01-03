Під час конфлікту вбив 18-річного хлопця: 7 років тюрми отримав неповнолітній волинянин

Під час конфлікту вбив 18-річного хлопця: 7 років тюрми отримав неповнолітній волинянин
Сім років позбавлення волі неповнолітній волинянин відбуватиме покарання за смерть знайомого.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури суд визнав неповнолітнього жителя села Тишковичі Володимирського району винуватим у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).

Доведено, що майже опівночі 01 грудня 2022 року нетверезий 16-річний підліток під час конфлікту на вулиці Гетьмана Виговського у Нововолинську вдарив ножем у живіт 18-річного хлопця.

Потерпілий помер у лікарні.

Особу зловмисника одразу встановили – і відтоді він перебуває під вартою.

Згідно з вироком суду 7 років молодик проведе за ґратами.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, неповнолітній, вбивство
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