У ВР подали законопроєкт про демобілізацію строковиків





Про це повідомляє



Раніше народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі написав, що законопроєкт може бути розглянутий вже 23 лютого.



Що відомо про законопроєкт стосовно мобілізації



26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".



До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.



Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.



11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.



12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.



30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.



7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Верховної Ради сьогодні, 22 лютого, президент подав законопроєкт щодо термінів строкової військової служби.Про це повідомляє Суспільне Раніше народний депутату своєму Telegram-каналі написав, що законопроєкт може бути розглянутий вже 23 лютого.26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".До цього президентвказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.11 січня міністр оборони Українизаявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу"заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

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