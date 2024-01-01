Через прощання із Героєм у громаді на Волині – дводенна жалоба

Через прощання із Героєм у громаді на Волині – дводенна жалоба
У Підгайцівській громаді на Волині 22-23 лютого оголошено Дні жалоби за загиблим Героєм Андрієм Рандюком.

Чин похорону відбудеться завтра, 23 лютого, повідомляє у фейсбуці Підгайцівська громада.

Завтра, 23 лютого, о 10:00 тіло Героя заберуть від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника, звідки кортеж попрямує до села Підгайці, вул. Надстирна 69.

«Орієнтовно з 10:20 живим коридором гідно зустрінемо траурний кортеж Героя по вулиці Шкільній», - йдеться у повідомленні.

Центральною дорогою від повороту на Шкільну траурна процесія рухатиметься пішою ходою по вулиці Шкільній до вулиці Надстирна, де проживав Захисник.
Через прощання із Героєм у громаді на Волині – дводенна жалоба

Від дому орієнтовно об 11:00 траурний кортеж Героя прямуватиме вулицями села Підгайці до Свято-Михайлівського храму, що на вул. Дубнівська 14-Б, де відбудеться чин похорону орієнтовно з 12:00.

Ховатимуть бійця на місцевому кладовищі у Підгайцях.

«Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначили у громаді.


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Теги: загиблі, війна
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