Пів року вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині

Пів року вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині
Офіційно підтвердили загибель на війні 32-річного мешканця волинського села Підгайці Андрія Рандюка, який із липня 2023-го вважався зниклим безвісти.

Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.

Житель села Підгайці (08.08.1990 р.н) Рандюк Андрій Віталійович вважався зниклим безвісти від липня 2023 року. «Рідні вірили, сподівалися, однак дива не сталося», - зазначили у громаді.

Було встановлено, що механік-водій 2 розвідувального взводу, механізованого батальйону, молодший сержант загинув 21 липня 2023 року під час мінометного обстрілу зосередження розвідувальної групи в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.
Пів року вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині

«Висловлюємо щирі слова співчуття родині, близьким загиблого Героя. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого воїна знайде вічний спокій…» - зазначили у громаді.

Про дату і час поховання Героя повідомлять згодом.

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Теги: загиблі, війна
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