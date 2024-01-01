Пів року вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині

Офіційно підтвердили загибель на війні 32-річного мешканця волинського села Підгайці, який із липня 2023-го вважався зниклим безвісти.Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.Житель села Підгайці (08.08.1990 р.н) Рандюк Андрій Віталійович вважався зниклим безвісти від липня 2023 року. «Рідні вірили, сподівалися, однак дива не сталося», - зазначили у громаді.Було встановлено, що механік-водій 2 розвідувального взводу, механізованого батальйону, молодший сержант загинув 21 липня 2023 року під час мінометного обстрілу зосередження розвідувальної групи в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.«Висловлюємо щирі слова співчуття родині, близьким загиблого Героя. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого воїна знайде вічний спокій…» - зазначили у громаді.Про дату і час поховання Героя повідомлять згодом.