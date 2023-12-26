Рекордна військова допомога від Швеції: від катерів до ППО

Рекордна військова допомога від Швеції: від катерів до ППО
Швеції оголосила про 15 пакет військової допомоги для України вартістю 7,1 мільярда шведських крон (630 млн євро), який став рекордним.

Про це пише Європейська правда з посиланням на SVT.

Цей пакет, загальною вартістю 7,1 мільярда шведських крон, є вже 15-м, який Швеція надсилає Україні.

"Зрештою, йдеться про людяність і порядність", – заявив на пресконференції міністр оборони Пол Йонсон.

"Йдеться також про захист цінностей та інтересів, які є важливими для Швеції та інтересів Швеції", – додав він.
Цей пакет підтримки включає:

- 10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90;
- 20 десантних катерів;
- підводне озброєння, таке як міни і торпеди;
- низку зенітних систем типу Robot 70;
- Протитанкові роботи моделі TOW;
- Гранатомети з боєприпасами;
- Артилерійські боєприпаси;
- Ручні гранати;
- Гранатомети "Карл Густав";
- Медичне обладнання;
- Автомобілі швидкої допомоги.

1 мільярд крон піде на закупівлю військової техніки через різні фонди, ще 1 мільярд – на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90 для України.

400 мільйонів шведських крон будуть спрямовані на різні освітні ініціативи для українців.

За словами Пола Йонсона, новий пакет підтримки спеціально розроблений відповідно до потреб України.

Разом з попередніми пакетами підтримки, які Швеція вже надіслала Україні, країна надала загалом трохи більше 30 мільярдів шведських крон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: військова допомога, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польські фермери перекрили залізницю і висипали збіжжя з вагона
Сьогодні, 12:45
МЗС закликало Польщу розблокувати кордон та припинити антиукраїнську риторику
Сьогодні, 12:30
Рекордна військова допомога від Швеції: від катерів до ППО
Сьогодні, 12:20
Пів року вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 12:08
У британських школах заборонили смартфони
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
Німеччина дала Україні гарантії безпеки до вступу до НАТО Німеччина дала Україні гарантії безпеки до вступу до НАТО
16 лютий, 14:44
Україна виробляє копії «Хамві» і бронетранспортерів М113 Україна виробляє копії «Хамві» і бронетранспортерів М113
29 січень, 17:50
F-16 для України: перші пілоти завершили базову підготовку F-16 для України: перші пілоти завершили базову підготовку
26 грудень, 2023, 11:26
Німеччина передала Україні військову допомогу на €6 мільярдів Німеччина передала Україні військову допомогу на €6 мільярдів
22 грудень, 2023, 13:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Попри війну: у Луцьку запрацювало нове виробництво солі
Сьогодні, 13:13
 0
У російському полоні помер Герой з Волині Олександр Грицюк
Сьогодні, 13:06
 0
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 23 – 25 лютого
Сьогодні, 13:00
 0
Польські фермери перекрили залізницю і висипали збіжжя з вагона
Сьогодні, 12:45
 0
МЗС закликало Польщу розблокувати кордон та припинити антиукраїнську риторику
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8