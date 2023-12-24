МЗС закликало Польщу розблокувати кордон та припинити антиукраїнську риторику





Про це Олег Ніколенко.



Наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії росії.



"Кордон Польщі та України — це і кордон ЄС. Він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів. Вважаємо також неприйнятним агресивне ставлення зі сторони протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон. Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. Її мета — провокування подальшого загострення двосторонніх відносин.

Натомість протестувальники жодним чином не згадують загрози, пов’язані із імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з росії та інших країн", - йдеться в повідомленні.



Він закликав польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля припининення антиукраїнської риторики, яка базується на безпідставних аргументах.



«В умовах зовнішнього випробовування надзвичайно важливо зберегти той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки. Українці та поляки повинні стати на захист добросусідських взаємин, дати відсіч будь-яким спробам підірвати взаємну довіру та поставити під удар безпеку наших держав», — зазначили в МЗС.



Нагадаємо, що польські перевізники, а згодом і фермери, почали блокувати рух українських вантажівок з осені 2023 року.

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