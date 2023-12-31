Поляки знову заблокують кордон з Україною

Поляки знову заблокують кордон з Україною
Польські фермери анонсували новий страйк на кордоні з Україною і погрожують знову заблокувати всі пункти пропуску.

Про це йдеться у заяві незалежної профспілки фермерів «Солідарності».

Акція протесту може розпочатися 9 лютого і триватиме до 10 березня. Фермери планують блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також дороги й автомагістралі по всій країні.

Аграрії заявили, що незадоволені рішенням Єврокомісії щодо України.

«Наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти», – йдеться у заяві незалежної профспілки фермерів «Солідарності».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кордон, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поляки знову заблокують кордон з Україною
Сьогодні, 14:11
Через кримінал у Міноборони відсторонили керівника департаменту
Сьогодні, 13:55
Волинян закликають гідно зустріти кортеж із тілом Героя
Сьогодні, 13:34
Дружина полеглого волинянина просить присвоїти йому звання Герой України
Сьогодні, 13:17
«За слова «Слава Україні!» воїна відразу застрелили»: нацгвардієць з Волині – про російський полон та бої за Маріуполь
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Румунські фермери розблокували кордон з Україною Румунські фермери розблокували кордон з Україною
19 січень, 11:29
99% українців, які виїхали у 2023-му, повернулись до України 99% українців, які виїхали у 2023-му, повернулись до України
03 січень, 19:22
Правила перетину кордону: Держприкордонна служба може вимагати додаткові документи з ТЦК Правила перетину кордону: Держприкордонна служба може вимагати додаткові документи з ТЦК
31 грудень, 2023, 19:19
В українця в «Угринові» вилучили величезну колекцію старовинних монет В українця в «Угринові» вилучили величезну колекцію старовинних монет
21 грудень, 2023, 11:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поляки знову заблокують кордон з Україною
Сьогодні, 14:11
 0
Через кримінал у Міноборони відсторонили керівника департаменту
Сьогодні, 13:55
 0
Волинян закликають гідно зустріти кортеж із тілом Героя
Сьогодні, 13:34
 0
Дружина полеглого волинянина просить присвоїти йому звання Герой України
Сьогодні, 13:17
 0
Що таке рідкі шпалери на основі целюлози*
Сьогодні, 13:02
 0
Медіа
відео
1/8