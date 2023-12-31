Поляки знову заблокують кордон з Україною
Сьогодні, 14:11
Польські фермери анонсували новий страйк на кордоні з Україною і погрожують знову заблокувати всі пункти пропуску.
Про це йдеться у заяві незалежної профспілки фермерів «Солідарності».
Акція протесту може розпочатися 9 лютого і триватиме до 10 березня. Фермери планують блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також дороги й автомагістралі по всій країні.
Аграрії заявили, що незадоволені рішенням Єврокомісії щодо України.
«Наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти», – йдеться у заяві незалежної профспілки фермерів «Солідарності».
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Про це йдеться у заяві незалежної профспілки фермерів «Солідарності».
Акція протесту може розпочатися 9 лютого і триватиме до 10 березня. Фермери планують блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також дороги й автомагістралі по всій країні.
Аграрії заявили, що незадоволені рішенням Єврокомісії щодо України.
«Наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти», – йдеться у заяві незалежної профспілки фермерів «Солідарності».
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