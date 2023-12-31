Поляки знову заблокують кордон з Україною

Польські фермери анонсували новий страйк на кордоні з Україною і погрожуютьПро це йдеться у заяві незалежної профспілки фермерів «Солідарності».Акція протесту може розпочатися 9 лютого і триватиме до 10 березня. Фермери планують блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також дороги й автомагістралі по всій країні.Аграрії заявили, що незадоволені рішенням Єврокомісії щодо України.«Наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти», – йдеться у заяві незалежної профспілки фермерів «Солідарності».