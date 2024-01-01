Волинська тероборона показала відео зухвалої атаки по окупантах

У мережі опублікували відео, як бійці Волинської тероборонитехніки загарбників.Про це у телеграмі інформує 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.«Як же ж не щастить останнім часом окупантам, які «мають справу» з Волинською бригадою тероборони!» - зазначили у військовій частині.Бійці підрозділу ударних безпілотників «VORON 100» посеред білого дня вчинили зухвалу лобову атаку на «таблетку» (УАЗ СГР), яка мчала вулицею окупованого українського села на Луганщині, доправляючи кількох орків з точки А в точку Б.«Пекельно-вибуховий процес утилізації техніки та особового складу противника триватиме до повного звільнення святої української землі від окупантів! Щиро дякуємо «Спільноті Стерненка» за надані засоби! – Разом крокуємо до Перемоги!» - зазначили волинські воїни.