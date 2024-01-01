Волинська тероборона показала відео зухвалої атаки по окупантах

Волинська тероборона показала відео зухвалої атаки по окупантах
У мережі опублікували відео, як бійці Волинської тероборони провели зухвалу атаку техніки загарбників.

Про це у телеграмі інформує 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.

«Як же ж не щастить останнім часом окупантам, які «мають справу» з Волинською бригадою тероборони!» - зазначили у військовій частині.

Бійці підрозділу ударних безпілотників «VORON 100» посеред білого дня вчинили зухвалу лобову атаку на «таблетку» (УАЗ СГР), яка мчала вулицею окупованого українського села на Луганщині, доправляючи кількох орків з точки А в точку Б.

«Пекельно-вибуховий процес утилізації техніки та особового складу противника триватиме до повного звільнення святої української землі від окупантів! Щиро дякуємо «Спільноті Стерненка» за надані засоби! – Разом крокуємо до Перемоги!» - зазначили волинські воїни.



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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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Коментарі 1
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Зухвалість, зухвальство — порок та вада особистості, негативний поведінковий прояв, симптом хамства. Зухвалий про людей: які діють, поводяться непристойно, зарозуміло, грубо, з викликом; про слова, вчинки, поведінку і т. ін. - не стримуваний ніякими морально-етичними нормами, безпардонний, нахабний. В даному випадку краще вжити: безстрашний, відважний, відчайдушний, хоробрий.
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