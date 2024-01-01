У селі на Волині спалахнув житловий будинок
Сьогодні, 14:26
У Ковельському районі на Волині сьогодні, 2 лютого, рятувальники загасили пожежу житлового будинку.
Про це повідомляє ГУ ДСНС Волині у фейсбуці.
У селі Стара Гута Старовижівської громади трапилася пожежа житлового будинку. На місце виклику прибули рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка за допомогою водяного ствола загасили займання будівлі, чим врятували її від знищення вогнем.
Пожежа виникла на покрівлі будинку, в місці проходження димаря. В результаті займання пошкоджений дах будівлі та речі домашнього вжитку.
Травмованих під час пожежі та її ліквідації — немає. Причина події встановлюється.
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Про це повідомляє ГУ ДСНС Волині у фейсбуці.
У селі Стара Гута Старовижівської громади трапилася пожежа житлового будинку. На місце виклику прибули рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка за допомогою водяного ствола загасили займання будівлі, чим врятували її від знищення вогнем.
Пожежа виникла на покрівлі будинку, в місці проходження димаря. В результаті займання пошкоджений дах будівлі та речі домашнього вжитку.
Травмованих під час пожежі та її ліквідації — немає. Причина події встановлюється.
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