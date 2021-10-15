На Волині горіла пилорама

На Волині горіла пилорама
Волинські вогнеборці ліквідували пожежу на об‘єкті з виготовлення пиломатеріалів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

1 лютого о 21:13 до волинських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу деревного вугілля на відкритій території на об’єкті з виготовлення пиломатеріалів у селі Кадище Луцького району.

На місце виклику прибули вогнеборці 6 ДПРЧ міста Ківерці, 1 ДПРЧ міста Луцьк, 4 ДПРЧ міста Клевань, ОКЦ, МПО селищ Цумань та Олика.

На гасіння подали 4 водяних стволи. Загоряння вдалося локалізувати о 22:33, а ліквідувати 22:56.

Потерпілих немає.
На Волині горіла пилорама

Причина пожежі встановлюється.

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Теги: Рятувальники, пилорама, пожежа
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