На Волині горіла пилорама
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Волинські вогнеборці ліквідували пожежу на об‘єкті з виготовлення пиломатеріалів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
1 лютого о 21:13 до волинських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу деревного вугілля на відкритій території на об’єкті з виготовлення пиломатеріалів у селі Кадище Луцького району.
На місце виклику прибули вогнеборці 6 ДПРЧ міста Ківерці, 1 ДПРЧ міста Луцьк, 4 ДПРЧ міста Клевань, ОКЦ, МПО селищ Цумань та Олика.
На гасіння подали 4 водяних стволи. Загоряння вдалося локалізувати о 22:33, а ліквідувати 22:56.
Потерпілих немає.
Причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
1 лютого о 21:13 до волинських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу деревного вугілля на відкритій території на об’єкті з виготовлення пиломатеріалів у селі Кадище Луцького району.
На місце виклику прибули вогнеборці 6 ДПРЧ міста Ківерці, 1 ДПРЧ міста Луцьк, 4 ДПРЧ міста Клевань, ОКЦ, МПО селищ Цумань та Олика.
На гасіння подали 4 водяних стволи. Загоряння вдалося локалізувати о 22:33, а ліквідувати 22:56.
Потерпілих немає.
Причина пожежі встановлюється.
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