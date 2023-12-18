Променева терапія: як проводять та чому її не треба боятися

Променева терапія є одним із важливих етапів лікування онкологічних пацієнтів за допомогою іонізуючого випромінювання. До 60% онкохворих пацієнтів потрібно проходити променеву терапію.Про це розповіла завідуюча відділенням променевої терапії обласного медичного центру онкології Волинської обласної клінічної лікарніГоловною метою променевої терапії є безпечне підведення запланованої дози до самої мішені опромінення- до пухлини. Якісна променева терапія включає в себе наступне:1. Чітке розуміння лікарем розташування новоутворення в організмі пацієнта.2. Чіткий контроль дози, яка діє безпосередньо на новоутворення.3. Верифікація плану лікування.4. Злагоджена робота працівників відділення променевої терапії.Безпека пацієнта – понад усе. Все, що відбувається, спрямовано виключно на безпекупацієнтів. Якщо променева терапія для хворого небезпечна, то він її не отримує.1. КТ-топометрична підготовка. Проводиться без введення контрасту. Інколи накладається термопластична маска, яка є обов’язковою при пухлинах голови і шиї; використовується з метою фіксації пацієнта, щоб зменшити рухи під час лікування.Для покращення розподілу доз при раку молочної залози після мастектомії також можуть використовуватись болюси.2. Планування. Команді, яка буде проводити променеву терапію, потрібен час для розробки детального плану лікування. Стандартних планів не існує, кожен готується для окремого пацієнта.3. Лікування. Променевий терапевт розпочав лікування хворого ще до того, як він фактично ліг під опромінювач. Погані плани не складаються, тому поганого лікування пацієнт не отримає. Лікування проходить в певний час безпосередньо під контролем лікуючого лікаря.В деяких випадках променева терапія використовується і при непухлинних захворюваннях: при артрозах, гострих і хронічних запальних процесах, лімфореях й ін., має хороший знеболювальний ефект і послаблює запальні зміни.Під час проведення променевої терапії заборонено використовувати нетрадиційні методи лікування. Прийом різних видів отруйних грибів, бджіл на гасі, соди значно погіршує стан пацієнта і впливає на ефективність лікування. При вживанні алкогольних напоїв променевіреакції набагато сильніші і важчі. При пухлинах ротової порожнини, гортані, гортаноглотки і ротоглотки, легень тютюнопаління посилює токсичність променевих реакцій і нівелює ефект від проведення променевої терапії.Під час лікування променевою терапією пацієнт не становить небезпеки для оточуючих.Лікування проводиться невидимими високоенергетичними променями- фотонами і електронами, які не накопичуються в організмі людини, проходять крізь органи і тканини, руйнуючи при цьому генетичний матеріал ракових клітин.Внаслідок цього пухлинні елементи гинуть, приводячи до одужання пацієнта або до настання ремісії хвороби.