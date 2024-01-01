Росія вночі запустила по Україні 24 «шахеди»
Сьогодні, 09:50
У ніч на 2 лютого 2024 року противник атакував 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Чауда – Крим. Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Загалом, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.
Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.
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Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Загалом, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.
Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.
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